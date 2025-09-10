Звезды также часто выбирают традиционный френч для своих образов. Например, среди главных поклонниц этого дизайна можно выделить Селену Гомес, пишет 24 Канал со ссылкой на голливудского nail-мастера @tombachik.
Какой маникюр самый элегантный?
Это полупрозрачное покрытие нежного молочного оттенка с возможностью добавления светлых оттенков – "шелковая вуаль". Дизайн создан передает роскошную шелковистость без потребности в сильном глянце.
Такой стиль маникюра подчеркивает естественную красоту, элегантность и сдержанную роскошь. Идеально подойдет для тех, кто предпочитает утонченность, а не смелые заявления.