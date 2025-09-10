Звезды также часто выбирают традиционный френч для своих образов. Например, среди главных поклонниц этого дизайна можно выделить Селену Гомес, пишет 24 Канал со ссылкой на голливудского nail-мастера @tombachik.

Какой маникюр выбрала Селена Гомез? Селена Гомес недавно выбрала французский френч. Этот дизайн характеризуется светло-розовой базой в сочетании с белыми "кончиками". Выглядит свежо, актуально и сдержанно. Как всегда, за маникюр звезды отвечал знаменитый мастер маникюра Том Бачик, услугами которого Селена пользуется уже много лет.

Какой маникюр самый элегантный?

Это полупрозрачное покрытие нежного молочного оттенка с возможностью добавления светлых оттенков – "шелковая вуаль". Дизайн создан передает роскошную шелковистость без потребности в сильном глянце.

Такой стиль маникюра подчеркивает естественную красоту, элегантность и сдержанную роскошь. Идеально подойдет для тех, кто предпочитает утонченность, а не смелые заявления.