Осенние тренды на цвет ногтей меняется каждый сезон, пишет 24 Канал со ссылкой на In Style. У девушек все чаще растет интерес к изысканным оттенкам – темно-синего, хаки, насыщенно коричневого и тому подобное.

Ведущие мастера уже определили несколько трендовых цветов, поэтому обратите на них внимание перед следующим походом на маникюр.

Какой маникюр будет в моде осенью?

Нюдовый оттенок

Вместо кремовых оттенков, в этом году надо обратить внимание на нюд. Такой цвет на ногтях имеет современный и изысканный вид.



Модные цвета на осень / Фото Pinterest

Серый тон

Такой маникюр станет хитом сезона. Можно делать матовый, глянцевый или покрывать хромом. Ногти подчеркнут любой образ и впишутся в различные тона кожи.



Модные цвета на осень / Фото Pinterest

Сливовый

Цвет темной ягоды достаточно глубокий, поэтому идеально подходит к осенним образам. Этот оттенок является вневременным и актуальным.



Модные цвета на осень / Фото Pinterest

Бирюзовый

Несмотря на ведущие темные оттенки, в моде будет голубовато-зеленый – бирюзовый оттенок.



Модные цвета на осень / Фото Pinterest

Хаки

Оттенок хаки является самым выразительным этой осенью. Он универсальный и довольно красивый. Подойдет для тех женщин, которые любят утилитарный стиль.

Модные цвета на осень / Фото Pinterest

Какой еще маникюр будет в моде этой осенью?