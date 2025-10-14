Правильно підібраний відтінок впливає на свіжість рук, а в певних випадках робить їх навіть молодшими, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Це може бути легкий напівпрозорий колір чи насичений відтінок, що акцентуватиме увагу на нігтях.

Манікюр вже давно став потужним елементом стилю, який підкреслює доглянутість та впевненість. Експерти салонів краси виділили 6 відтінків, які візуально омолоджують руки. Руки – це візитна карточка, тому потрібно обирати правильний колір.

Який колір лаку підходить всім жінкам?

Молочно-білий

Молочний відтінок добре покриває нерівності на нігтях й створює відчуття свіжості. Саме цей ніжний колір чудово підкреслює природну красу рук.

Ніжно-рожевий

Напівпрозорий рожевий колір надає нігтям здорового й природного відтінку. Підходить такий лак і для офісу, і для вечірки.

Класичний червоний

Фахівці кажуть, що саме холодні відтінки червоного – вишневий, малиновий чи рубіновий колір здатні приховати недоліки шкіри, бо акцент увесь перебирає на себе відтінок нігтів. Манікюр в червоному кольорі виглядає стильним та елегантним.

Французький манікюр

Тонка біла лінія на кінчику нігтя візуально подовжує пальці й робить їх худими, а нігті – доглянутішими й молодшими.

Бежевий з перламутром

Цей відтінок лаку відбиває світло й робить нігті доглянутими, а руки – елегантними. Колір підкреслює свіжість й ховає дрібні недоліки.

Окрім того, щоб відвернути увагу від ознак старіння й надати рукам молодшого вигляду, варто використовувати помаранчеві та персикові кольори для манікюру, пише New Beauty. Овальна форма нігтів візуально видовжує пальці, роблячи руки витонченішими. Також сприяє молодшому вигляду рук – догляд за кутикулою. Часте миття посуду або робота з водою можуть призвести до сухості рук, тому важливо використовувати рукавички та зволожувати руки кремом на ніч.

Які нігті повертаються в моду?