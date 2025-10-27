Звезды перевоплощаются в классических ведьм, вампиров и героев культовых фильмов, пишет 24 Канал. Хэллоуин за несколько десятилетий превратился в соревнование, где каждая каждая звезда хочет выделиться так, чтобы ее образ запомнился надолго.
Как выглядели лучшие образы звезд на Хэллоуин?
В подборке собраны самые популярные перевоплощения знаменитостей за все годы, которые удивили своими интересными и страшными образами.
Зои Кравиц и Ченнинг Татум в 2023 году появились в образах из фильма "Ребенок Розмари" Романа Полански.
Адель создала безупречный макияж в стиле Мортиши Аддамс, изменив свои белокурые волосы на черный парик. Такой хэллоуинский образ выглядел удивительно.
Кортни Кардашян вместе с Трэвисом Баркером стали Лидией и Битлджус.
Меган Фокс и Machine Gun Kelly переоделись в Гого и Беатрикс Киддо из фильма "Убить Билла".
Кайли Дженнер надела костюм кобры, который выглядел довольно страшно и необычно.
Хэллоуинские перевоплощения звезд / Фото Pinterest
Карди Би в 2020 году также попыталась удивить публику и превратилась в мифологическую Медузу Горгону.
Хэллоуинские перевоплощения звезд / Фото Pinterest
Кристина Агилера в образе Дракулы поразила фанатов удивительным перевоплощением.
Хэллоуинские перевоплощения звезд / Фото Pinterest
Ким Кардашьян в костюме рептилии. Для такого перевоплощения понадобилось просидеть в гримерном кресле множество часов.
Хэллоуинские перевоплощения звезд / Фото Pinterest
Бекхэмы в образах огров решили примерить только маски.
Хэллоуинские перевоплощения звезд / Фото Pinterest
Холли Берри в образе ведьмы надела синее платье со шляпой, сделав фото с черным котом.
Хэллоуинские перевоплощения звезд / Фото Pinterest
