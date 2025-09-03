Андре Тан часто ділиться зі своїми підписниками модними новинками та розповідає про всі останні тренди, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку дизайнера.
Читайте також Андре Тан назвав 4 кольори осені, які підійдуть всім: вони стануть трендом сезону
Яке взуття буде в моді цієї осені?
Балетки з ремінцем
Вже кілька сезонів поспіль балетки не збираються покидати трендів. У моді будуть моделі з ремінцем. Такий варіант є ідеальним для романтичних прогулянок.
Масивні лофери
Лофери вже перейшли з офісного стилю та стали елементом стрітстайлу. Дизайнер радить обирати класичні чорні моделі, які вдало поєднуються з усім. Створити красиве доповнення образу здатні лофери бронзового, бежевого чи білого кольору. Носити їх можна з джинсами, класичними штанами чи легкими сукнями.
Черевики на платформі
Андре Тан зазначає, що таке взуття підійде для перших холодів. Чоботи є красивими та будуть вдало виглядати зі спідницею міні чи сукнею.
Взуття з контрастною підошвою
У цьому взуттю присутня естетика ретро. За словами Андре Тана, взуття має яскравий вигляд та додасть родзинки навіть базовому образу.
Класичні чоботи
Це взуття є актуальним кожної осені. Чоботи універсальні, зручні та є незамінними в холодну пору року. Класичні чоботи гарно виглядають в порівнянні з джинсами, довгими спідницями чи сукнями. Чоботи на підборах чи до колін підійдуть для створення ділових та повсякденних образів. Хоча б одну пару таких чобіт потрібно мати кожній дівчині.
Модні чоботи на осінь: дивіться відео
Які ще модні поради дав Андре Тан?
- Андре Тан нещодавно розповів про трендові речі на осінню пору. До п'ятірки найпопулярнішого вбрання увійшли червоні рукавички, фіолетовий колір, багатошаровість, прямокутна спідниця та плямистий принт.
- Дизайнер зазначив, що у кожної жінки повинен бути капсульний гардероб. Він складається з універсальних речей, які легко комбінуються між собою, економлячи час і гроші.