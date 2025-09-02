Модні осінні кольори зроблять будь-який образ стильним та довершеним, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана. Відтінки мають значний вплив на настрій людини, її емоційний стан та навіть сприйняття оточуючими.
Читайте також Він "підірвав" світ моди ще у 2016 році: колись культовий відтінок знову стане хітом
Трендові осінні кольори пасуватимуть для жінок будь-якого віку, тож далі розповімо про найактуальніші з них.
Які кольори одягу будуть в тренді восени?
Інжирний
Відтінок фіолетово-бордового кольору має неймовірно розкішний вигляд. Вбрання в інжирному відтінку є загадковим, дещо вишуканим з натяком на елітарність.
Андре Тан зазначає, що колір ідеально підходить для верхнього одягу. Це може бути осіннє пальто, чи монохромний образ у вигляді жакета й штанів. Колір виглядає дорого та зі смаком, тож до образу не потрібно буде додавати зайвих деталей.
Персиково-карамельний
За словами дизайнера, цей відтінок є теплим, ніжним та гарно виглядає на в’язаних речах. Колір є домашнім, затишним та гарно впишеться в осінню концепцію.
Темно-коричневий
Цей відтінок є чудовою альтернативою чорному. Шоколадний колір є глибоким, універсальним та стриманим. Носити його можна соло чи комбінувати з іншими кольорами. Темно-коричневий добре поєднується з бежевим чи синім кольором.
Андре Тан радить на осінь обирати шоколадне пальто, штани, сукню чи аксесуари. Ці речі стануть практичними для щоденного носіння.
Глибокий синій
Колір є доволі елегантним та глибоким. Королівський синій часто носить Кейт Міддлтон чи перші леді.
Як виглядають модні кольори осені: дивіться відео
Які речі будуть в тренді восени?
Довгий кардиган стане ключовим елементом гардероба на осінь 2025. Універсальний фасон ідеально підійде для прохолодних днів.
Цієї осені стиль бохо буде дуже популярним серед сумок. До актуальних сумок належать моделі з торочками, із замші, з металевими заклепками, шкіряні плетені сумки та з рафії.
А ще осінь 2025 року пропонує 6 модних фасонів джинсів: вільного крою, рвані, темний денім, прямі, широкі та джинси зі швами.