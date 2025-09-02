Модні осінні кольори зроблять будь-який образ стильним та довершеним, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана. Відтінки мають значний вплив на настрій людини, її емоційний стан та навіть сприйняття оточуючими.

Трендові осінні кольори пасуватимуть для жінок будь-якого віку, тож далі розповімо про найактуальніші з них.

Які кольори одягу будуть в тренді восени?

Інжирний

Відтінок фіолетово-бордового кольору має неймовірно розкішний вигляд. Вбрання в інжирному відтінку є загадковим, дещо вишуканим з натяком на елітарність.

Андре Тан зазначає, що колір ідеально підходить для верхнього одягу. Це може бути осіннє пальто, чи монохромний образ у вигляді жакета й штанів. Колір виглядає дорого та зі смаком, тож до образу не потрібно буде додавати зайвих деталей.

Персиково-карамельний

За словами дизайнера, цей відтінок є теплим, ніжним та гарно виглядає на в’язаних речах. Колір є домашнім, затишним та гарно впишеться в осінню концепцію.

Темно-коричневий

Цей відтінок є чудовою альтернативою чорному. Шоколадний колір є глибоким, універсальним та стриманим. Носити його можна соло чи комбінувати з іншими кольорами. Темно-коричневий добре поєднується з бежевим чи синім кольором.

Андре Тан радить на осінь обирати шоколадне пальто, штани, сукню чи аксесуари. Ці речі стануть практичними для щоденного носіння.

Глибокий синій

Колір є доволі елегантним та глибоким. Королівський синій часто носить Кейт Міддлтон чи перші леді.

Як виглядають модні кольори осені: дивіться відео

Які речі будуть в тренді восени?