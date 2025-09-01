Блогерка Даша Квіткова продемонструвала стильний лук з трендовим кардиганом. Детальніше про це розповідає 24 Канал з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала Квіткова?

Даша Квіткова була помічена у невимушеному, але стильному вбранні, яке легко поєднує в собі комфорт та вишуканість.

Центральним елементом її образу є довгий сірий кардиган, який не лише створює привабливий вертикальний силует, але й додає елегантності її вбранню. Під ним Квіткова обрала класичне поєднання чорної мініспідниці та білої футболки.



Даша Квіткова показала модний кардиган на осінь / Фото з інстаграму @kvittkova

Мініатюрна чорна сумочка із золотим ланцюжком та ремінь з металевою пряжкою доповнили образ.

Завершили лук чорні кросівки в спортивному стилі – зручність та невимушеність в одному флаконі.

Чому подовжений кардиган у тренді?

Зі зміною сезону довгі кардигани стають основним елементом багатошарових образів, ідеально відповідаючи сучасним модним тенденціям. Ці універсальні речі можна без особливих зусиль одягати поверх різноманітного верхнього одягу, включаючи футболки, блузи або навіть легкі светри для додаткового тепла в прохолодну погоду.

Виготовлені з м'яких, щільних матеріалів, таких як шерсть, кашемір або мохер, довгі кардигани викликають відчуття домашнього затишку, резонуючи зі зростаючим попитом на розслаблений і стильний одяг. Цей тренд дозволяє носіям насолоджуватися комфортом без шкоди для естетики.



Кардиган на осінь-2025 / Фото з інстаграму @kvittkova

Дизайн довгого кардигана також слугує для подовження силуету, створюючи стрункіший та елегантніший вигляд. Ця особливість робить його привабливим варіантом для тих, хто прагне підкреслити свою фігуру – він створює вертикальну лінію, яка додає елементу грації.

Крім того, незалежно від того, чи призначений він для повсякденних прогулянок, чи для більш вишуканих подій, довгий кардиган легко інтегрується в будь-який гардероб.

Як виглядає наймодніша спідниця на осінь-2025?

Джинсова спідниця – незамінна річ для осіннього гардероба будь-якої модниці. Юлія Сахневич, дружина співака Позитива, відома танцівниця і молода мама, підтвердила це. Її лук – яскравий приклад того, як стильно носити максіспідницю з деніму.

Експерти виділяють кілька причин її популярності:

універсальність;

різноманітність моделей;

повернення ретро-стилю;

етно- і бохо-мотиви.

Тож, джинсова спідниця максі – ключовий тренд осені 2025 року.