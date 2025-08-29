Її лук – яскравий приклад того, як стильно носити максіспідницю з деніму. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на її Instagram.

Який "лук" обрала дружина Позитива?

Юлія Сахневич зробила яскраву модну заяву, змішавши різні стилі, в результаті чого її образ став одночасно сучасним і глибоко вкоріненим в етнічних традиціях.

Вбрання включає білу сорочку з об'ємними рукавами, що завершуються широкими манжетами з рюшами. Поверх сорочки одягнений жилет, прикрашений чорною вишивкою, що надихається традиційними українськими мотивами, а також сучасною мінімалістичною естетикою.

Юлія Сахневич показалася у наймоднішій спідниці / Фото з інстаграму @juli_sakhnevych

Щоб завершити свій лук, Сахневич обрала світло-блакитну максіспідницю, яка імітує зовнішній вигляд і текстуру деніму. Спідниця має вільний крій і завищену талію, що підсилює загальне відчуття легкості та невимушеності, а також додає образу нотки м'якості та романтичності.

Зачіска – дві довгі тугі коси, що додають образу богемного шарму. Аксесуари включають срібні сережки-обручі та кілька каблучок.

Це образ поєднує елементи бохо-шику з етнічним стилем, створюючи так зване сучасне етно-бохо. Естетика передбачає вільний одяг з натуральних тканин, доповнений вигадливими мотивами вишивки та плетеними візерунками.

Чому джинсова спідниця – must-have на осінь?

Джинсова спідниця максі стає ключовим трендом осені 2025 року, закріплюючи за собою статус обов'язкового елемента гардероба. Експерти виділяють кілька причин її популярності.

Універсальність

Джинсова спідниця пропонує універсальність, поєднуючись з усім: від базових футболок і светрів до елегантних блузок і структурованих піджаків.

Така адаптивність дозволяє створювати образи, які підходять для різних ситуацій, хай то буде повсякденний вихідний, день в офісі, чи вечірній захід.

На додаток до своїх стильових переваг, денім відомий своєю щільністю та довговічністю, що робить джинсові спідниці ідеальним вибором для прохолодних осінніх місяців. Тканина забезпечує свободу рухів і комфорт протягом усього дня.

Різноманітність моделей

З наближенням осіннього сезону 2025 року у світі моди спостерігається відродження синіх спідниць у різноманітних відтінках – від світло-блакитного до темно-синього. Окрім класичних відтінків, у тренді цього сезону також сміливі анімалістичні принти, складна вишивка та стильні аплікації.



Наймодніша спідниця на осінь-2025 / Фото Pinterest

Повернення ретро-стилю

Довгі джинсові спідниці із завищеною талією, що були популярними в 90-х і на початку 2000-х, знову набувають популярності. Сучасні дизайнери переосмислюють цей класичний стиль з інноваційними елементами, такими як розрізи, необроблені краї, асиметричні застібки та накладні кишені.

Етно- і бохо-мотиви

Джинсова спідниця органічно поєднується з модним стилем бохо-шик. Цей універсальний виріб можна ефектно поєднувати з вишитою жилеткою або сорочкою з об'ємними рукавами, створюючи сучасний і стильний богемний образ.

