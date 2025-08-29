Її лук – яскравий приклад того, як стильно носити максіспідницю з деніму. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на її Instagram.
Читайте також Лофери, піжамний костюм і не тільки: ці 5 речей мають бути в осінньому гардеробі кожної модниці
Який "лук" обрала дружина Позитива?
Юлія Сахневич зробила яскраву модну заяву, змішавши різні стилі, в результаті чого її образ став одночасно сучасним і глибоко вкоріненим в етнічних традиціях.
Вбрання включає білу сорочку з об'ємними рукавами, що завершуються широкими манжетами з рюшами. Поверх сорочки одягнений жилет, прикрашений чорною вишивкою, що надихається традиційними українськими мотивами, а також сучасною мінімалістичною естетикою.
Юлія Сахневич показалася у наймоднішій спідниці / Фото з інстаграму @juli_sakhnevych
Щоб завершити свій лук, Сахневич обрала світло-блакитну максіспідницю, яка імітує зовнішній вигляд і текстуру деніму. Спідниця має вільний крій і завищену талію, що підсилює загальне відчуття легкості та невимушеності, а також додає образу нотки м'якості та романтичності.
Зачіска – дві довгі тугі коси, що додають образу богемного шарму. Аксесуари включають срібні сережки-обручі та кілька каблучок.
Це образ поєднує елементи бохо-шику з етнічним стилем, створюючи так зване сучасне етно-бохо. Естетика передбачає вільний одяг з натуральних тканин, доповнений вигадливими мотивами вишивки та плетеними візерунками.
Чому джинсова спідниця – must-have на осінь?
Джинсова спідниця максі стає ключовим трендом осені 2025 року, закріплюючи за собою статус обов'язкового елемента гардероба. Експерти виділяють кілька причин її популярності.
- Універсальність
Джинсова спідниця пропонує універсальність, поєднуючись з усім: від базових футболок і светрів до елегантних блузок і структурованих піджаків.
Така адаптивність дозволяє створювати образи, які підходять для різних ситуацій, хай то буде повсякденний вихідний, день в офісі, чи вечірній захід.
На додаток до своїх стильових переваг, денім відомий своєю щільністю та довговічністю, що робить джинсові спідниці ідеальним вибором для прохолодних осінніх місяців. Тканина забезпечує свободу рухів і комфорт протягом усього дня.
- Різноманітність моделей
З наближенням осіннього сезону 2025 року у світі моди спостерігається відродження синіх спідниць у різноманітних відтінках – від світло-блакитного до темно-синього. Окрім класичних відтінків, у тренді цього сезону також сміливі анімалістичні принти, складна вишивка та стильні аплікації.
Наймодніша спідниця на осінь-2025 / Фото Pinterest
- Повернення ретро-стилю
Довгі джинсові спідниці із завищеною талією, що були популярними в 90-х і на початку 2000-х, знову набувають популярності. Сучасні дизайнери переосмислюють цей класичний стиль з інноваційними елементами, такими як розрізи, необроблені краї, асиметричні застібки та накладні кишені.
- Етно- і бохо-мотиви
Джинсова спідниця органічно поєднується з модним стилем бохо-шик. Цей універсальний виріб можна ефектно поєднувати з вишитою жилеткою або сорочкою з об'ємними рукавами, створюючи сучасний і стильний богемний образ.
До слова, раніше український дизайнер Андре Тан представив 5 головних модних трендів осені 2025 року. Слід звернути увагу на акцентність та шкіру.