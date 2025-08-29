Ее лук – яркий пример того, как стильно носить макси-юбку из денима. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ее Instagram.
Какой "лук" выбрала жена Позитива?
Юлия Сахневич сделала яркое модное заявление, смешав разные стили, в результате чего ее образ стал одновременно современным и глубоко укорененным в этнических традициях.
Наряд включает белую рубашку с объемными рукавами, завершающимися широкими манжетами с рюшами. Поверх рубашки одет жилет, украшенный черной вышивкой, что вдохновляется традиционными украинскими мотивами, а также современной минималистичной эстетикой.
Юлия Сахневич показалась в самой модной юбке / Фото из инстаграма @juli_sakhnevych
Чтобы завершить свой лук, Сахневич выбрала светло-голубую макси-юбку, которая имитирует внешний вид и текстуру денима. Юбка имеет свободный крой и завышенную талию, что усиливает общее ощущение легкости и непринужденности, а также добавляет образу нотки мягкости и романтичности.
Прическа – две длинные тугие косы, что добавляют образу богемного шарма. Аксессуары включают серебряные серьги-обручи и несколько колец.
Это образ сочетает элементы бохо-шика с этническим стилем, создавая так называемое современное этно-бохо. Эстетика предусматривает свободную одежду из натуральных тканей, дополненную причудливыми мотивами вышивки и плетеными узорами.
Почему джинсовая юбка – must-have на осень?
Джинсовая юбка макси становится ключевым трендом осени 2025 года, закрепляя за собой статус обязательного элемента гардероба. Эксперты выделяют несколько причин ее популярности.
- Универсальность
Джинсовая юбка предлагает универсальность, сочетаясь со всем: от базовых футболок и свитеров до элегантных блузок и структурированных пиджаков.
Такая адаптивность позволяет создавать образы, подходящие для разных ситуаций, будь то повседневный выходной, день в офисе, или вечернее мероприятие.
В дополнение к своим стилевым преимуществам, деним известен своей плотностью и долговечностью, что делает джинсовые юбки идеальным выбором для прохладных осенних месяцев. Ткань обеспечивает свободу движений и комфорт на протяжении всего дня.
- Разнообразие моделей
С приближением осеннего сезона 2025 года в мире моды наблюдается возрождение синих юбок в разнообразных оттенках – от светло-голубого до темно-синего. Кроме классических оттенков, в тренде этого сезона также смелые анималистические принты, сложная вышивка и стильные аппликации.
Самая модная юбка на осень-2025 / Фото Pinterest
- Возвращение ретро-стиля
Длинные джинсовые юбки с завышенной талией, которые были популярными в 90-х и в начале 2000-х, снова приобретают популярность. Современные дизайнеры переосмысливают этот классический стиль с инновационными элементами, такими как разрезы, необработанные края, асимметричные застежки и накладные карманы.
- Этно- и бохо-мотивы
Джинсовая юбка органично сочетается с модным стилем бохо-шик. Это универсальное изделие можно эффектно сочетать с вышитой жилеткой или рубашкой с объемными рукавами, создавая современный и стильный богемный образ.
