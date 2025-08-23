В недавнем посте в Instagram Тан поделился советами по созданию осенних образов, которые помогут любителям моды заявить о себе. По мнению дизайнера, эти ключевые вещи являются необходимым дополнением к гардеробу любой модницы, пишет 24 Канал.

Читайте также Андре Тан открыл секрет идеального гардероба: эти вещи должны быть в шкафу осенью 2025 года

Какие главные тренды осени-2025?

В своем модном совете Андре Тан отметил важность включения подчеркнуто широких плеч в осенний гардероб. Он описал пиджаки и пальто с широкими плечами как мощное сочетание прочности и стиля. Тан отметил, что одежда с широкими плечами также может создать визуально более стройный, молодой и уверенный вид.

Кроме того, дизайнер призвал любителей моды включить кожаные изделия в свои осенние коллекции. Речь идет о разнообразных кожаных изделиях, включая куртки, юбки, рубашки, брюки и сумки. Эти универсальные вещи способны превратить даже самые простые наряды в дорогой и стильный ансамбль.

Дизайнер также обратил внимание на возвращение юбки-карандаш, которая часто ассоциируется со школьной и офисной одеждой. Тан заявил, что в этом сезоне юбка-карандаш снова в моде и лучше всего сочетается с объемными топами или легкими свитерами для создания шикарного образа.

Что касается обуви, Тан предложил выбрать ботинки на платформе, которые, по его словам, могут улучшить силуэт, создавая стройный профиль и визуально удлиняя рост.

Также выделил одежду из эко-меха. Стоит выбирать из разнообразной цветовой палитры, включая как пастельные, так и яркие оттенки, покупая пушистую одежду.



Изделия из эко-меха особенно трендовые этой осенью / Скриншот из инстаграма @andre_tan_official

А ранее Андре Тан рассказал, что категорически нельзя носить вместе. По его словам, это три "убийственных" сочетания.