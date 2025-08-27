В этом сезоне тенденции обращают внимание на комфорт, неожиданные сочетания и яркие акценты. Какие вещи добавить в осенний гардероб, рассказывает 24 Канал со ссылкой на стилиста Викторию Жир.

Какие вещи добавить в осенний гардероб?

Лоферы

На смену традиционным кроссовкам приходят модные и удобные мокасины. Эксперт рекомендует обратить внимание на яркие модели и модели со смелыми анималистическими принтами, такими как зебра, леопард или коровьи узоры. Кроме того, на современном модном ландшафте популярны фактурные материалы, в частности, ворсистые ткани, а также металлические оттенки.

Пижамный комплект

По словам стилистки, тренд на пижамный стиль никуда не уходит. Она рекомендует включать пижамные рубашки в свой гардероб, сочетая их с юбками, бермудами или традиционными шортами.

Кроме того, пижамные брюки тоже удачно сочетаются с разнообразным верхом, включая свитера, рубашки и пиджаки, воплощая новую эстетику "ленивой роскоши", которая привлекает внимание в мире моды.

Массивные серьги

Аксессуары продолжают оставаться решающим аспектом личного стиля. Стоит сосредоточиться на крупных или одинарных серьгах, поскольку они эффектно привлекают внимание к лицу.

Эта тенденция особенно актуальна для виртуальных встреч в Zoom и во время прямых трансляций в Instagram.

Элементы спортивного стиля

Такие вещи, как худи, куртки-бомберы и анораки, не только обеспечивают комфорт, но и создают модный силуэт оверсайз, напоминающий букву D. Любителям моды следует исследовать универсальные комбинации, например, сочетание куртки с платьем, худи с шелковым ансамблем или анорака с юбкой.

Удлиненный жакет

Также стилистка предлагает инвестировать в удлиненный жакет как ключевое дополнение к вашему демисезонному гардеробу. Это универсальное изделие, отличное от кардиганов и пальто, призвано удлинять силуэт и создавать изящную вертикальную линию.

Его универсальность позволяет сочетать его с разнообразной одеждой – от спортивных костюмов до платьев и джинсов.

Какие еще осенние тренды нас ждут?

Украинский дизайнер Андре Тан представил 5 ключевых модных тенденций на осень 2025 года, подчеркнув важность акцентов и использования кожаных материалов.

Подчеркнуто широкие плечи. Кожаные изделия. Юбка-карандаш. Ботинки на платформе. Одежда из эко-меха.

По мнению дизайнера, эти ключевые вещи являются необходимым дополнением к осеннему гардеробу любой модницы.