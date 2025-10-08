До найпопулярніших моделей, які залишатимуться в моді наступні кілька місяців традиційно входять білі сорочки, універсальні моделі в смужку, а також речі в картатий принт та ще кілька красивих варіантів, які сподобаються багатьом дівчатам, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

Які сорочки в моді цього року?

Білі сорочки

Сорочки білого кольору десятиліттями займають почесне місце в світі моди. Актуальними є не лише базові білі сорочки, але й варіанти з приталеною талією, чи навпаки в розмірі оверсайз.

Сині та білі смуги

Синьо-білі смужки на сорочках залишаються класичним варіантом, оскільки їх легко поєднувати з базовими й трендовими речима. А для тих, хто любить одягати сорочки в офіс, варіант у смужку чудово підійде.

Клітинка

Картатий принт є одним із провідних в осінньому сезоні, тому клітинка є популярним візерунком. Картаті сорочки можна носити з базовими джинсами чи класичними чорними штанами.

Шовкова чи атласна сорочка

Такі сорочки були популярними у 90-х роках, але зараз знову активно увірвалися в моду. Тренд на шовкові та атласні сорочки започаткував Том Форд майже три десятиліття тому. Цей елемент гардероба підкреслює сексуальність й додає чуттєвість кожному образу.

Джинсова сорочка

Цієї осені в моді тренд на подвійний денім, тому можна сміливо поєднувати джинсову сорочку з різними моделями джинсів.

До слова, цього сезону стало модним поєднувати білу сорочку з краваткою, пише Vogue. Поєднання сорочки та краватки стало модною заявою, яка робить образ набагато стильнішим. Для створення сучасного вигляду, варто поєднати чорну класичну чи атласну краватку з сорочкою.

