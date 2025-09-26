Цього року на подіуми повернулися блузи в стилі 90-х років, які колись носили Кейт Мосс та Лінда Євангеліста, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Вінтажні корсетні чи атласні речі знову стають актуальними.

Які блузи в моді цього року?

Корсетні блузи

Блуза в корсетному стилі вирізняється витонченістю, спокусливістю та елегантністю. Обирайте таку річ на осінь замість відкритого корсету, який ми всі носили цього літа.



Красиві блузи на осінь 2025 / Фото Vogue

Шовкові блузи

У 1990-х роках всі модниці носили шовкові блузи, які виглядали просто розкішно. Елегантні блузи з атласу завжди були в моді, але у 2025 році вони набудуть особливої ваги.



Красиві блузи на осінь 2025 / Фото Vogue

Блузи в білизняному стилі

Такі красиві блузи виглядають вишукано й дорого. Попри особливий шик, їх можна носити зі штанами, джинсами чи спідницею. Зазвичай блуза в білизняному стилі повинна бути з сатину чи шовку, з додаванням мережива.



Красиві блузи на осінь 2025 / Фото Vogue

Видання Vogue Polska зазначає, що в моді цього року також блузи в стилі бохо, з вишуканим драпіруванням, в утилітарному стилі чи з елегантними комірцями. Для тих, хто любить виділятися й експериментувати, варто звернути увагу на шкіряні блузи в чорному, бордовому чи карамельному відтінку.

