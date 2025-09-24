Джинси – це найкраща річ для створення будь-якого стильного образу, пише 24 Канал з посиланням на Elle. З ними можна легко експериментувати й стилізувати з різноманітним верхом та взуттям.

Якщо хочете додати до гардероба різні моделі джинсів, то радимо ознайомитися з найкращими варіантами, які будуть популярні до кінця року.

Які джинси в моді восени?

Широкі джинси

Джинси широкого крою вважаються сучасною класикою. Вони комфортні, не сковують рухів та ідеально підходять для повсякденного гардероба. Красиво виглядають мішкуваті моделі з низькою талією, варіанти з накладними кишенями чи джинси у світлих відтінках.



Модні джинси на осінь 2025 / Фото Elle

Темний денім

Знову стає популярним темний відтінок деніму. Такі джинси вдало підійдуть для офісного чи вечірнього образу. Фасон може бути – від широкого до розслабленого чи прямого. Головну роль відіграє колір.



Модні джинси на осінь 2025 / Фото Elle

Джинси зі стрілками

Чіткі стрілки чи контрастні шви на джинсах – новий тренд. За їхньою допомогою формується структурований силует та подовжуються ноги. Такі джинси підійдуть всім дівчатам, які люблять мінімалізм.



Модні джинси на осінь 2025 / Фото Elle

Прямі джинси

Попри зміну трендів, прямий крій залишається актуальним. Найгарнішими є варіанти без потертостей та декоративних елементів. Секрет лише у бездоганному крої та базовому кольорі, який поєднається з будь-яким верхом.



Модні джинси на осінь 2025 / Фото Elle

Мікс фактур і матеріалів

Ключовою тенденцією осені є поєднання різних тканин та кольорів в одному виробі. Вибір таких джинсів стане справжньою fashion-заявою.



Модні джинси на осінь 2025 / Фото Elle

