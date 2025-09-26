В этом году на подиумы вернулись блузы в стиле 90-х годов, которые когда-то носили Кейт Мосс и Линда Евангелиста, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Винтажные корсетные или атласные вещи снова становятся актуальными.

Читайте также 5 модных джинсов, которые будут на пике популярности до конца года

Какие блузы в моде в этом году?

Корсетные блузы

Блуза в корсетном стиле отличается изяществом, соблазнительностью и элегантностью. Выбирайте такую вещь на осень вместо открытого корсета, который мы все носили этим летом.



Красивые блузы на осень 2025 / Фото Vogue

Шелковые блузы

В 1990-х годах все модницы носили шелковые блузы, которые выглядели просто роскошно. Элегантные блузы из атласа всегда были в моде, но в 2025 году они приобретут особый вес.



Красивые блузы на осень 2025 / Фото Vogue

Блузы в бельевом стиле

Такие красивые блузы выглядят изысканно и дорого. Несмотря на особый шик, их можно носить со штанами, джинсами или юбкой. Обычно блуза в бельевом стиле должна быть из сатина или шелка, с добавлением кружева.



Красивые блузы на осень 2025 / Фото Vogue

Издание Vogue Polska отмечает, что в моде в этом году также блузы в стиле бохо, с изысканной драпировкой, в утилитарном стиле или с элегантными воротничками. Для тех, кто любит выделяться и экспериментировать, стоит обратить внимание на кожаные блузы в черном, бордовом или карамельном оттенке.

Какие брюки в моде этой осенью?