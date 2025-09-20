Этой осенью в моде будут такие красивые брюки, что одевать джинсы захочется все меньше, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Стильные брюки имеют современный вид, поэтому рекомендуем ознакомиться с несколькими моделями, которые оживят осенний гардероб.
Какие брюки приобрести этой осенью?
Баллонные брюки
Такие брюки являются несколько необычными, но любой образ они делают необычным, стильным и очень интересным.
Брюки слим
Именно эта модель брюк доминировала на подиумах. Узкая модель брюк заняла особое место в многочисленных коллекциях дизайнерских брендов.
Брюки с широкими штанинами
Эти брюки можно назвать уже классикой, однако в этом году обращайте внимание на модель с низкой талией и заниженным кроем.
Животный принт
Кроме привычного для нас леопардового принта, в моду врываются другие животные узоры – коровьи, зебровый или змеиный принт. Брюки с животным принтом присутствуют в коллекциях многих брендов. Выглядят они достаточно шикарно и урбанистично.
Бархатные брюки из бархата
Брюки из этого материала миллениалы носили в раннем детстве, а теперь мода на них снова вернулась.
Какие еще брюки будут в моде в этом году?
- В этом сезоне в моде кожаные, вельветовые и брюки клеш. Кожаные брюки могут быть в цвете бордо или зеленого оттенка, вельветовые – коричневого или яркого цвета, а брюки клеш подойдут для создания ретро-образов.
- Брюки из различных материалов можно комбинировать с шерстяными свитерами, жакетами или обувью на каблуках для стильного вида.