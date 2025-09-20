Этой осенью в моде будут такие красивые брюки, что одевать джинсы захочется все меньше, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Стильные брюки имеют современный вид, поэтому рекомендуем ознакомиться с несколькими моделями, которые оживят осенний гардероб.

Какие брюки приобрести этой осенью?

Баллонные брюки

Такие брюки являются несколько необычными, но любой образ они делают необычным, стильным и очень интересным.

Брюки слим

Именно эта модель брюк доминировала на подиумах. Узкая модель брюк заняла особое место в многочисленных коллекциях дизайнерских брендов.

Брюки с широкими штанинами

Эти брюки можно назвать уже классикой, однако в этом году обращайте внимание на модель с низкой талией и заниженным кроем.

Животный принт

Кроме привычного для нас леопардового принта, в моду врываются другие животные узоры – коровьи, зебровый или змеиный принт. Брюки с животным принтом присутствуют в коллекциях многих брендов. Выглядят они достаточно шикарно и урбанистично.

Бархатные брюки из бархата

Брюки из этого материала миллениалы носили в раннем детстве, а теперь мода на них снова вернулась.

Какие еще брюки будут в моде в этом году?