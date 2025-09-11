Этой осенью брюки станут не только базовым нарядом, но и инструментом для выражения характера, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. В моде будут фактурные материалы и оригинальные фасоны, которые помогут подчеркнуть индивидуальность.

Какие брюки будут в моде осенью?

Кожаные брюки

В этом сезоне брюки из кожи снова возвращаются в моду. Гармонично выглядят брюки в монохромных образах или в цветных вариациях. Дизайнеры представили стильные варианты в цвете бордо или сочном зеленом оттенке. Кожаные брюки могут быть разными – глянцевыми, матовыми, прямыми или широкими. Выбирайте те, что подойдут к вашему стилю.



Трендовые брюки на осень / Фото Elle

Вельветовые брюки

С приходом осени в моду врываются вельветовые брюки. Бренды Chanel, Emporio Armani представили в своих коллекциях брюки коричневого, горчичного или яркого цвета. Хорошо вельвет выглядит с уютными шерстяными свитерами или пальто в длине миди.



Трендовые брюки на осень / Фото Elle

Брюки клеш

Вайб ретро 70-х годов продолжает набирать популярность, поэтому дизайнеры советуют примерить вещи к образам в стиле бохо или повседневных композиций. Брюки клеш прекрасно смотрятся с жакетами или приталенными свитерами. Стилисты рекомендуют носить таки фасон брюк с обувью на каблуках, чтобы иметь изысканный и элегантный образ.



Трендовые брюки на осень / Фото Elle

Как стильно одеться осенью?