Цієї осені штани стануть не лише базовим вбранням, але й інструментом для вираження характеру, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. У моді будуть фактурні матеріали й оригінальні фасони, які допоможуть підкреслити індивідуальність.

Читайте також Трендові чоботи осінь-зима 2025/2026: без цих пар не обійтись

Які штани будуть в моді восени?

Шкіряні штани

Цього сезону штани зі шкіри знову повертаються в моду. Гармонійний вигляд мають штани в монохромних образах чи в кольорових варіаціях. Дизайнери презентували стильні варіанти в кольорі бордо чи соковитому зеленому відтінку. Шкіряні штани можуть бути різними – глянцевими, матовими, прямими чи широкими. Обирайте ті, що пасуватимуть до вашого стилю.



Трендові штани на осінь / Фото Elle

Вельветові штани

З приходом осені в моду вриваються вельветові штани. Бренди Chanel, Emporio Armani презентували у своїх колекціях штани коричневого, гірчичного чи яскравого кольору. Гарно вельвет виглядає із затишними вовняними светрами чи пальтами в довжині міді.



Трендові штани на осінь / Фото Elle

Штани кльош

Вайб ретро 70-х років продовжує набирати популярність, тому дизайнери радять приміряти речі до образів у стилі бохо чи повсякденних композицій. Штани кльош мають чудовий вигляд з жакетами чи приталеними светрами. Стилісти рекомендують носити таки фасон штанів зі взуттям на підборах, щоб мати вишуканий та елегантний образ.



Трендові штани на осінь / Фото Elle

Як стильно одягнутися восени?