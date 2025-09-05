Для багатьох модниць осінь стає часом для експериментів, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Дівчата все частіше доповнюють образи з шортами – светром. Такий аутфіт стане особливо стильним у вітряну чи прохолодну погоду.
Як носити шорти зі светром?
Вересень цього року досить теплий, тож зверху замість масивного вовняного светра можна одягнути стильний кардиган, світшот чи худі. А от поєднання з шортами не має обмежень. Це можуть бути велосипедки, бермуди, костюмні шорти, бавовняні чи піжамні.
Модне поєднання шортів та штанів / Фото з Cosmopolitan
Загалом образ на основі светра й шортів виглядає затишно й красиво, та чудово вписується в ритм міста.
Дівчата залюбки стилізують шорти з мереживом і балетками – осіннім светром, а джинсові шорти доповнюють лонгслівом та жакетом. Кардиган з шортами має цікавий вигляд у поєднанні з чоботами й довгим пальтом.
Модне поєднання шортів та штанів / Фото з Cosmopolitan
Модне поєднання шортів та штанів / Фото з Cosmopolitan
Що можна носити з жакетом восени?
Модниці показали, що жакет має гарний вигляд з різними сукнями, джинсами та спідницями. Цей елемент гардероба настільки універсальний, що навіть вдало поєднується з різним взуттям.
Надя Дорофєєва на Тижні моди у Києві продемонструвала ефектний вихід на основі чорного жакета, топу та штанів в одному кольорі.