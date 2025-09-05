Для багатьох модниць осінь стає часом для експериментів, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Дівчата все частіше доповнюють образи з шортами – светром. Такий аутфіт стане особливо стильним у вітряну чи прохолодну погоду.

Читайте також Як поєднувати кольори в одязі: Андре Тан дав 3 поради, які працюють завжди

Як носити шорти зі светром?

Вересень цього року досить теплий, тож зверху замість масивного вовняного светра можна одягнути стильний кардиган, світшот чи худі. А от поєднання з шортами не має обмежень. Це можуть бути велосипедки, бермуди, костюмні шорти, бавовняні чи піжамні.



Модне поєднання шортів та штанів / Фото з Cosmopolitan

Загалом образ на основі светра й шортів виглядає затишно й красиво, та чудово вписується в ритм міста.

Дівчата залюбки стилізують шорти з мереживом і балетками – осіннім светром, а джинсові шорти доповнюють лонгслівом та жакетом. Кардиган з шортами має цікавий вигляд у поєднанні з чоботами й довгим пальтом.



Модне поєднання шортів та штанів / Фото з Cosmopolitan



Модне поєднання шортів та штанів / Фото з Cosmopolitan

Що можна носити з жакетом восени?