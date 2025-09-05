Для многих модниц осень становится временем для экспериментов, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Девушки все чаще дополняют образы с шортами – свитером. Такой аутфит станет особенно стильным в ветреную или прохладную погоду.

Читайте также Как сочетать цвета в одежде: Андре Тан дал 3 совета, которые работают всегда

Как носить шорты со свитером?

Сентябрь этого года достаточно теплый, поэтому сверху вместо массивного шерстяного свитера можно надеть стильный кардиган, свитшот или худи. А вот сочетание с шортами не имеет ограничений. Это могут быть велосипедки, бермуды, костюмные шорты, хлопковые или пижамные.



Модное сочетание шорт и брюк / Фото из Cosmopolitan

В целом образ на основе свитера и шорт выглядит уютно и красиво, и прекрасно вписывается в ритм города.

Девушки охотно стилизуют шорты с кружевом и балетками – осенним свитером, а джинсовые шорты дополняют лонгсливом и жакетом. Кардиган с шортами интересно смотрится в сочетании с сапогами и длинным пальто.



Модное сочетание шорт и брюк / Фото из Cosmopolitan



Модное сочетание шорт и брюк / Фото из Cosmopolitan

Что можно носить с жакетом осенью?