В этом сезоне в моде стильные и красивые аксессуары, которые еще и максимально практичны, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.

Читайте также Две пары кроссовок, которые носят модные девушки: они уже покорили мир

Как выглядят трендовые аксессуары на зиму?

Объемный шарф

В этом сезоне в моде большие шарфы. Они делают образ стильным и добавят тепла даже в самые холодные дни. Немецкий блогер Леони Ханне показала, как стильно носить шарф этой зимой.

Кожаные перчатки

В холодное время года перчатки являются обязательным элементом гардероба. В моде классические кожаные модели, которые подходят под все – от шубы до дубленки или пальто.

Балаклава

Каждый год балаклава становится противоречивым головным убором, но модницы ее любят за то, что она плотно закрывает голову и идеальна для морозных утренников.

Пушистые сумки

Если летом мы выбираем плетеные модели сумок, то зимой им на замену приходят меховые изделия из искусственного меха. Такой аксессуар добавляет образу уюта и игривости.

Меховой шарф

А еще в этом году актуальным является шарф из эко-меха. Его часто примеряют к своим образам европейские модницы. Стилисты говорят, что эта вещь делает аутфит дорогим и стильным.

Недавно Андре Тан рассказал в своем инстаграме о нескольких вещах, которые модницам стоит добавить в свой гардероб этой зимой. Дизайнер выделил объемные шубы из экомеха, широкие шарфы XXL, трикотажные костюмы и красный акцент как главные тренды зимы. Рекомендуемые цвета для шуб – молочные и бежевые, а красный цвет придаст шика и завершенности образу.

Какие еще советы полезно знать?