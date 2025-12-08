Ходить в одном и том же пуховике несколько месяцев подряд нравится не всем, поэтому для разнообразия, можно добавить в гардероб красивую кожаную куртку, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Европейские модницы уже перешли на кожанки, поэтому можно брать с них пример и создавать комфортные образы на зиму.

Как выглядит трендовая куртка на зиму?

Риск замерзнуть на улице из-за отсутствия мороза – почти нулевой, поэтому девушки начали экспериментировать над своими образами, выбирая красивую кожаную куртку с меховым воротником и рукавами. Сочетать эту верхнюю одежду можно с любым низом: джинсами, классическими или вельветовыми брюками или утепленными лосинами.

Силуэт такой куртки напоминает бомбер, а внешний вид – дубленку. На зиму можно выбирать куртку в байкерском стиле или элегантный удлиненный вариант.

Кожаные куртки любят за универсальность, потому что они легко сочетаются под разные образы. Их можно носить с офисными вещами или расслабленной одеждой для прогулок. Преимуществом такой куртки является то, что она идеально подходит на влажную погоду, потому что не боится снега или дождя. Современные утепленные куртки способны согреть ничем не хуже, чем пуховик.

Утепленные кожанки внутри имеют искусственный мех, который хорошо удерживает тепло, а кожа становится барьером от влаги и ветра, поэтому особенно такая верхняя одежда актуальна в декабре, когда еще нет устойчивого мороза.

Стилисты еще также отмечают, что куртка является долговечной, потому что не потеряет свою форму и вид даже после нескольких сезонов. Со временем даже материал станет мягче.

Британское издание отмечает, что кроме кожаной куртки в моде этой зимой будет шубка из овчины. Эта зимняя верхняя одежда современно выглядит и является теплой. Популярные бренды, такие как Totême, предлагают модели с кожаными деталями, а массмаркет предлагает много альтернатив. В известных магазинах уже можно найти немало интересных овечьих шуб, которые подойдут для повседневных образов.

Какие еще новинки стоит знать?