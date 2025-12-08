Ходити в одному й тому ж пуховику кілька місяців поспіль подобається не всім, тому задля різноманітності, можна додати до гардероба красиву шкіряну куртку, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Європейські модниці вже перейшли на шкірянки, тому можна брати з них приклад й створювати комфортні образи на зиму.

Як виглядає трендова куртка на зиму?

Ризик замерзнути на вулиці через відсутність морозу – майже нульовий, тому дівчата почали експериментувати над своїми образами, обираючи красиву шкіряну куртку з хутряним коміром та рукавами. Поєднувати цей верхній одяг можна з будь-яким низом: джинсами, класичними чи вельветовими штанами або утепленими лосинами.

Силует такої куртки нагадує бомбер, а зовнішній вигляд – дублянку. На зиму можна обирати куртку в байкерському стилі чи елегантний подовжений варіант.

Шкіряні куртки люблять за універсальність, бо вони легко поєднуються під різні образи. Їх можна носити з офісними речима чи розслабленим одягом для прогулянок. Перевагою такої куртки є те, що вона ідеально підходить на вологу погоду, бо не боїться снігу чи дощу. Сучасні утеплені куртки здатні зігріти нічим не гірше, ніж пуховик.

Утеплені шкірянки всередині мають штучне хутро, яке добре утримує тепло, а шкіра стає бар’єром від вологи та вітру, тому особливо такий верхній одяг є актуальним у грудні, коли ще немає стійкого морозу.

Стилісти ще також зазначають, що куртка є довговічною, бо не втратить свою форму та вигляд навіть після кількох сезонів. З часом навіть матеріал стане м’якшим.

Британське видання зазначає, що окрім шкіряної куртки у моді цієї зими буде шубка з овчини. Цей зимовий верхній одяг сучасно виглядає та є теплим. Популярні бренди, такі як Totême, пропонують моделі зі шкіряними деталями, а масмаркет пропонує багато альтернатив. У відомих магазинах вже можна знайти чимало цікавих овечих шуб, які підійдуть для повсякденних образів.

Які ще новинки варто знати?