Це вперше з моменту запуску програми Pantone Color of the Year у 1999 році ним став білий, пише 24 Канал з посиланням на CNN.

Виконавча директорка інституту кольору Літріс Айземан каже, що у світі, де технології дедалі сильніше впливають на наше життя, цей колір нагадує про потребу у тиші, вдумливості та внутрішній гармонії. Білий – символізує новий початок та прагнення до оновлення.

Який має вигляд головний колір 2026 року за версією Pantone?

Команда Pantone не просто обирає колір навмання. Вона аналізує культурні, політичні та стилістичні тенденції, щоб знайти той відтінок, який найкраще відображатиме дух часу. Віцепрезидентка Лорі Прессман зазначила, що Cloud Dancer має ідеальний баланс холодних і теплих підтонів.

Надто яскравий білий колір справляв би враження стерильності та відстороненості, а цей відтінок - природний та м'який. Носити такий колір досить легко, особливо взимку. Можна створювати образи на основі трикотажного светра й штанів і довершувати шубкою у трендовому відтінку.

Як виглядає головний колір року: дивіться відео

З естетичного погляду, білий є одним із найзрозуміліших кольорів, пише Vogue. Він дуже легко поєднується зі всім і чудовий може мати вигляд у монохромі. Білий можна побачити в архітектурі, інтер’єрах, дизайні одягу тощо. У моді білий вже давно вважається базовим кольором, тож залишатиметься актуальним завжди. Залежно від контексту, білий може виглядати класично чи футуристично.

Нагадаємо, що у 2025 році Pantone обрав головним кольором року теплий коричневий Mocha Mousse, а у 2024-му – ніжний Peach Fuzz.

Які новини на 2026 варто знати?