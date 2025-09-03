Блейзер способен придать осенним образам особого вайба и прекрасно подходит для любых событий, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Жакет прекрасно стилизуется с романтическими платьями, джинсами, брюками или юбками. Также к этому элементу гардероба подходит любая обувь.
Как стильно носить жакет этой осенью?
Чтобы выглядеть стильно и красиво, предлагаем обратить внимание на несколько интересных образов, которые легко повторить.
Образ в белом цвете + жакет
Белоснежная комбинация вещей в паре с черным жакетом имеет красивый и изысканный вид. Белый и черный всегда выглядит беспроигрышно, поэтому рекомендуем обратить особое внимание на эти сочетания.
Красивые образы с жакетом / Фото Pinterest
Удлиненные шорты с топом + жакет
Шорты бермуды вполне возможно носить еще в первый месяц сентября. Хорошо выглядит стилизация с топом и жакетом. Такое сочетание идеально подойдет для прогулки с друзьями.
Красивые образы с жакетом / Фото Pinterest
Майка в бельевом стиле + брюки с жакетом
Сентябрьская погода еще достаточно теплая, поэтому можно примерить топ или платье в бельевом стиле, совместив с жакетом.
Красивые образы с жакетом / Фото Pinterest
Какие тренды будут осенью?
- Ключевым тредом осени является джинсовая юбка в длине макси. Она универсальная, комфортная и практичная.
- Очень популярным осенью будет стиль бохо среди сумок, включая модели с бахромой, замшевые сумки, сумки с металлическими заклепками, кожаные плетеные сумки и сумки из рафии.