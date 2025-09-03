Блейзер способен придать осенним образам особого вайба и прекрасно подходит для любых событий, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Жакет прекрасно стилизуется с романтическими платьями, джинсами, брюками или юбками. Также к этому элементу гардероба подходит любая обувь.

Как стильно носить жакет этой осенью?

Чтобы выглядеть стильно и красиво, предлагаем обратить внимание на несколько интересных образов, которые легко повторить.

Образ в белом цвете + жакет

Белоснежная комбинация вещей в паре с черным жакетом имеет красивый и изысканный вид. Белый и черный всегда выглядит беспроигрышно, поэтому рекомендуем обратить особое внимание на эти сочетания.



Красивые образы с жакетом / Фото Pinterest

Удлиненные шорты с топом + жакет

Шорты бермуды вполне возможно носить еще в первый месяц сентября. Хорошо выглядит стилизация с топом и жакетом. Такое сочетание идеально подойдет для прогулки с друзьями.



Красивые образы с жакетом / Фото Pinterest

Майка в бельевом стиле + брюки с жакетом

Сентябрьская погода еще достаточно теплая, поэтому можно примерить топ или платье в бельевом стиле, совместив с жакетом.



Красивые образы с жакетом / Фото Pinterest

Какие тренды будут осенью?