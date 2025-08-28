Стилю бохо характерны длинные платья свободного кроя с кружевом, юбки с воланами, сабо, римские босоножки, кроше и флористические мотивы, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Такой интересный наряд прекрасно довершат сумки в стиле бохо.
Какие сумки выбрать на осень?
Сумка с бахромой
Бахрома этой осенью станет ключевым акцентом, поэтому советуем выбирать именно такую сумку, в которой сочетается бохо-эстетика и стиль Дикого Запада.
Модные сумки в стиле бохо / Фото Vogue
Замшевая сумка
Эта сумка является настоящей иконой сезона. Аксессуар, который был модным в 70-х годах, сочетает в себе вневременность и богемный шарм. Замшевая сумка большого размера подойдет к различным стилям.
Модные сумки в стиле бохо / Фото Vogue
Сумка с металлическими заклепками
Такая сумка является отголоском вестерна. Украшения на сумке в виде металлических элементов – серебряных колец или заклепок, выбирают для себя различные знаменитости.
Модные сумки в стиле бохо / Фото Vogue
Кожаная плетеная сумка
Аксессуар из плетеной кожи имеет дорогой вид. Такая сумка является долговечной и проносится длительное время.
Модные сумки в стиле бохо / Фото Vogue
Сумка из рафии
Даже после завершения лета сумка из рафии будет актуальной еще длительное время. Она универсальная и легкая, поэтому прекрасно сочетается с любым нарядом.
Модные сумки в стиле бохо / Фото Vogue
