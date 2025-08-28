Стилю бохо характерні довгі сукні вільного крою з мереживом, спідниці з воланами, сабо, римські босоніжки, кроше та флористичні мотиви, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Таке цікаве вбрання чудово довершать сумки в стилі бохо.
Які сумки обрати на осінь?
Сумка з торочками
Торочки цієї осені стануть ключовим акцентом, тож радимо обирати саме таку сумку, в якій поєднана бохо-естетика й стиль Дикого Заходу.
Модні сумки в стилі бохо / Фото Vogue
Замшева сумка
Ця сумка є справжньою іконою сезону. Аксесуар, який був модним у 70-х роках, поєднує в собі позачасовість та богемний шарм. Замшева сумка великого розміру пасуватиме до різноманітних стилів.
Модні сумки в стилі бохо / Фото Vogue
Сумка з металевими заклепками
Така сумка є відгомоном вестерну. Прикраси на сумці у вигляді металевих елементів – срібних кілець чи заклепок, обирають для себе різні знаменитості.
Модні сумки в стилі бохо / Фото Vogue
Шкіряна плетена сумка
Аксесуар з плетеної шкіри має дорогий вигляд. Така сумка є довговічною та проноситься тривалий час.
Модні сумки в стилі бохо / Фото Vogue
Сумка з рафії
Навіть після завершення літа сумка з рафії буде актуальною ще тривалий час. Вона універсальна й легка, тож чудово поєднається з будь-яким вбранням.
Модні сумки в стилі бохо / Фото Vogue
До слова, Андре Тан назвав 5 трендових речей на осінь. До списку входять червоні рукавички, фіолетовий колір, багатошаровість, прямокутна спідниця та плямистий принт.