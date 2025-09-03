Блейзер здатен надати осіннім образам особливого вайбу та чудово підходить для будь-яких подій, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Жакет чудово стилізується з романтичними сукнями, джинсами, штанами чи спідницями. Також до цього елементу гардероба підходить будь-яке взуття.

Як стильно носити жакет цієї осені?

Щоб мати стильний та красивий вигляд, пропонуємо звернути увагу на кілька цікавих образів, які легко повторити.

Образ в білому кольорі + жакет

Білосніжна комбінація речей в парі з чорним жакетом має красивий та вишуканий вигляд. Білий та чорний завжди виглядає безпрограшно, тож рекомендуємо звернути особливу увагу на ці поєднання.



Красиві образи з жакетом / Фото Pinterest

Подовжені шорти з топом + жакет

Шорти бермуди цілком можливо носити ще в перший місяць вересня. Гарно виглядає стилізація з топом і жакетом. Таке поєднання ідеально підійде для прогулянки з друзями.



Красиві образи з жакетом / Фото Pinterest

Майка в білизняному стилі + штани з жакетом

Вереснева погода ще досить тепла, тож можна приміряти топ чи сукню в білизняному стилі, поєднавши з жакетом.



Красиві образи з жакетом / Фото Pinterest

Які тренди будуть восени?