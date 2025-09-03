Блейзер здатен надати осіннім образам особливого вайбу та чудово підходить для будь-яких подій, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Жакет чудово стилізується з романтичними сукнями, джинсами, штанами чи спідницями. Також до цього елементу гардероба підходить будь-яке взуття.
Як стильно носити жакет цієї осені?
Щоб мати стильний та красивий вигляд, пропонуємо звернути увагу на кілька цікавих образів, які легко повторити.
Образ в білому кольорі + жакет
Білосніжна комбінація речей в парі з чорним жакетом має красивий та вишуканий вигляд. Білий та чорний завжди виглядає безпрограшно, тож рекомендуємо звернути особливу увагу на ці поєднання.
Красиві образи з жакетом / Фото Pinterest
Подовжені шорти з топом + жакет
Шорти бермуди цілком можливо носити ще в перший місяць вересня. Гарно виглядає стилізація з топом і жакетом. Таке поєднання ідеально підійде для прогулянки з друзями.
Красиві образи з жакетом / Фото Pinterest
Майка в білизняному стилі + штани з жакетом
Вереснева погода ще досить тепла, тож можна приміряти топ чи сукню в білизняному стилі, поєднавши з жакетом.
Красиві образи з жакетом / Фото Pinterest
Які тренди будуть восени?
- Ключовим тредом осені є джинсова спідниця у довжині максі. Вона універсальна, комфортна і практична.
- Дуже популярним восени буде стиль бохо серед сумок, включаючи моделі з торочками, замшеві сумки, сумки з металевими заклепками, шкіряні плетені сумки та сумки з рафії.