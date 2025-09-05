Артистка поделилась с подписчиками фотографиями с первого дня Недели моды, погрузив в атмосферу Ukrainian Fashion Week, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Нади Дорофеевой.
Читайте также Надя Дорофеева надела прозрачное леопардовое платье: интересный образ
На Неделе моды состоялся дебютный показ коллекции Дарьи Белой. Поддержать дизайнера пришла Надя Дорофеева с Мишей Кацуриным в минималистичном образе, который стоит принять во внимание в этом сентябре.
Как стильно выглядеть в черном наряде?
На модный показ Надя Дорофеева пришла в черном шелковом топе, который довершила сверху жакетом, а на низ надела черные классические брюки и туфли-лодочки.
Певица распустила волосы и уложила их в легкие волны, а нежный макияж сделала с акцентом на коричневом цвете губ. Образ Нади Дорофеевой имеет современный и безупречный вид, поэтому в сентябре его охотно может повторить каждая девушка.
Муж исполнительницы, ресторатор Миша Кацурин был одет в черную футболку, брюки и белую рубашку.
Еще на Неделе моды Дорофеева появилась в голубом коротком платье и коричневом платье с жакетом, которое довершила лакированными сапогами.
Как прошла Неделя моды с Дорофеевой: смотрите фото и видео
Чем запомнился первый день Ukrainian Fashion Week?
57-й сезон Ukrainian Fashion Week SS26 открыл финал конкурса "Взгляд в будущее", где молодые дизайнеры представили свои коллекции в Музее Ханенко.
DAMIRLI провел закрытую камерную презентацию новой мужской коллекции. К слову, именно в костюме от этого бренда Александр Усик появился в Лондоне. Наряд был украшен символической вышивкой, представляющей переосмысленный образ казака XXI века.
Kachorovska Group представила новую коллекцию. Бренд MY THEATRE by Dariia Bila дебютировал на Ukrainian Fashion Week и представил театрализованный показ.
Впервые в рамках UFW собственную коллекцию представил и бренд Article – в своем пространстве в центре Киева.