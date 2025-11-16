Иванка Трамп имеет хороший вкус в одежде, поэтому часто любит радовать поклонников интересными аутфитами, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу знаменитости. На мероприятие в Майами дочь президента США появилась в минималистическом наряде, который имел вау-эффект.

Как оделась Иванка Трамп?

Иванке Трамп – 44 года, поэтому она является примером для многих женщин ее возраста. Своими образами она вдохновляет на красивые стилизации вещей. Большинство аутфитов Иванки созданы на основе классических вещей, поэтому их легко повторить.

Дочь президента США надела изысканный костюм в трендовом цвете бургунди. На Иванке был удлиненный жакет с подчеркнутой талией и брюки палаццо на высокой посадке.

К своему образу Иванка подобрала бордовые туфли с длинным квадратным носком и бордовую сумку, а на шею надела массивное золотистое колье. Знаменитость распустила волосы и сделала эффектный макияж.

Бургунди – это самый популярный цвет осени, поэтому в таком костюме каждая женщина будет выглядеть на все 100. Стилизация бургунди в одном монохромном оттенке выглядит очень дорого, но между тем цвет можно стилизовать с другими тонами: оливковым, синим, коричневым, розовым, голубым и серым.

Глянец In Journal пишет, что в этом сезоне в моду возвращаются жакеты из 80-х, которые являются универсальной частью гардероба и стильным выбором для разных случаев жизни. Среди популярных моделей этой осенью выделяются оверсайз жакеты, жакеты с акцентом на талии, замшевые жакеты, жакеты в клетку и жакеты с поясом.

Как стильно одеться осенью?