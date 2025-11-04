К Деми Мур еще с прошлого года приковано особое внимание, после выхода фильма "Субстанция", пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу актрисы. Благодаря роли в этой ленте, актриса получила свой первый в карьере "Золотой глобус".

Знаменитость активно ведет свою страницу в инстаграме и часто демонстрирует красивые образы. Для светского выхода Деми Мур выбрала базовый наряд, который найдется в гардеробе каждой женщины.

Как модно оделась Деми Мур?

62-летняя актриса примерила белоснежную рубашку, которую сочетала с черными брюками интересного кроя. Сверху Деми Мур надела серый удлиненный кардиган на пуговицах, что идеально дополнял белую рубашку. Образ актрисы дополнили черные туфли от Gucci.

Как всегда, актриса распустила длинные волосы, уложив их в легкие локоны. Свой аутфит Деми довершила объемными очками с черной оправой.

Сочетание кардигана и брюк - замечательная стилизация для женщин старшего возраста. Для будничных образов подойдет гольф, а для праздничных – белая рубашка. Вместо туфель к такому образу вполне подойдут ботинки или сапоги на каблуках.



Модный образ Деми Мур / Фото из инстаграма актрисы



Издание FashionChic пишет, что в 2025 году в моде кардиганы нежных пастельных оттенков, насыщенных или классических нейтральных цветов. Среди актуальных фасонов – кардиганы размера оверсайз, с поясом, массивной вязки или асимметричные модели. Носить эту вещь охотно можно с джинсами, брюками и юбками.

