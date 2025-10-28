Стиль Маши Ефросининой всегда продуман до мелочей, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу телеведущей. Они любит иметь эффектный вид на телеэкранах, светских вечерах или даже в повседневной жизни.
Как выглядел образ Маши Ефросининой?
Телеведущая надела роскошный шелковый костюм голубого оттенка, состоящий из рубашки и брюк. Главной изюминкой этого наряда стали перья на рукавах и на подоле брюк.
Часто такие изделия начинают набирать популярность в зимний период накануне Нового года. Наряды с перьями одевают на фотосессии, корпоративы или даже в новогоднюю ночь. А еще такой костюм занимает особое место на вечеринках, когда хочется быстро одеться и при этом иметь впечатляющий вид.
Свой костюм Маша Ефросинина приобрела от одесского бренда N.Di. Выглядит он невероятно женственно и не требует никаких дополнений, кроме минималистичных украшений и аккуратного макияжа.
Телеведущая распустила волосы, сделала легкий мейк и дополнила аутфит мюлями на каблуках белого цвета. Маша Ефросинина часто выбирает для себя украинских дизайнеров, поддерживая моду нашей страны.
Как одеться на Новый год?
Для Нового 2026 года, под знаком Красной Огненной Лошади, рекомендуют выбирать красные, бордовые, золотые и бронзовые цвета в одежде.
Ткани должны быть натуральными, как шелк или бархат, а украшения – металлическими с красными камнями.