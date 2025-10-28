Деми Мур своими образами учит женщин после 60 лет, как оставаться модной и всегда эффектно выглядеть, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу актрисы. Со знаменитостью уже длительное время работает звездный стилист, который старается над тем, чтобы каждый образ Деми был непревзойденным.

Как выглядел новый образ Деми Мур?

Актриса посетила фестиваль в Нью-Йорке, который проводит издание The New Yorker. На мероприятие звезда надела костюм изумрудного цвета от бренда Saint Laurent. Он состоял из удлиненного жакета и пояса на талии и брюк.

Под блейзер актриса надела блузу с оборками темно-зеленого цвета. Бархатный материал идеально вписался в осеннюю эстетику и стиль Деми Мур.

Знаменитость любит высокие каблуки, поэтому дополнила костюм черными сапогами на массивной платформе и классической кожаной сумкой. Как всегда, Деми Мур распустила волосы, сделала эффектный макияж и довершила аутфит очками с черной оправой.



Модный образ Деми Мур / Фото Getty Images

Для тех, кто хочет подобрать модную сумку на осень, издание Vogue рекомендует обратить внимание на коричневые и бордовые сумки из кожи и замши. Популярными моделями являются замшевая сумка XXL, кожаный шопер, маленькая классическая сумка, замшевая сумка-багет и плетеная сумка.

