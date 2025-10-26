На своем примере Маша Ефросинина показала, как удачно стилизовать кожаную юбку, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм телеведущей.

Как оделась Маша Ефросинина?

На Elle Active Forum Маша Ефросинина надела безупречную шелковую блузу зеленого цвета, которую соединила с коричневой юбкой-карандашом на высокой посадке и разрезом посередине.

Изюминкой ее образа стало не только сочетание яркого верха и кожаного низа, а довершение образа красивой обувью. Телеведущая надела ботфорты на каблуках кофейного оттенка с квадратным носком. Именно эта обувь привлекала внимание к ее роскошному аутфиту.

Ефросинина распустила волосы, уложила их в волны, довершила look несколькими украшениями и, как всегда, сияла перед камерами с безупречным макияжем.



Красивый образ Маши Ефросининой / Скриншот из инстаграма телеведущей

Издание Vogue рассказало, что именно шелковая блуза является абсолютным хитом этого сезона. Такие блузы имеют роскошный вид и хорошо сочетаются с любым низом – от юбок до брюк или джинсов.

Как выглядели последние модные образы?