Французский дизайнер Кристин Диор громко заявил о себе после Второй мировой войны, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. в 1947 году мужчина открыл Модный дом своим именем и запустил собственную коллекцию под названием New Look.

Чем запомнился Кристиан Диор?

New Look

Первой коллекцией Кристиан Диор решил вернуть женщинам ощущение красоты и грациозности, которых очень не хватало в послевоенные годы. Тогдашняя мода ему не слишком нравилась, потому что в основе были широкие плечи, бесформенные юбки и громоздкая обувь. Представленная Диором одежда подчеркнула женственность.

Наряды имели изящную талию, плавные линии и изысканные детали. Платья с открытыми плечами, узкой талией и роскошными юбками стали настолько популярными, что имя Кристиана Диора с тех пор стало известным во всем мире.

Барный жакет

Еще одно культовое творение Диора – Bar Jacket. Этот блейзер имеет очерченную талию и округлые пуговицы. Такое название жакет получил из-за того, что создавая вещь, Диор представлял, как женщины будут одевать его после работы на встречу в баре. Атласный или шелковый жакет женщины сочетали с узкими брюками или классической юбкой-карандашом.

Юбка-карандаш

К знаковому элементу стиля французского бреда входит юбка-карандаш. Эта вещь эффектно облегает бедра и сужается к низу, а длина ниже колена придает ей изысканности. Фасон этой юбки стал атрибутом делового гардероба.



Изысканный образ, который создал Кристиан Диор / Фото Getty Images

Пышная юбка

Пышные юбки стали визитной карточкой бренда Dior. Они создавали замечательную роскошь, в которой так нуждались женщины. Публика была в восторге от этой вещи, поэтому уверенные женщины тогда добавляли пышную юбку в свой wish list.

Miss Dior

В 1947 году Кристиан Диор подарил миру первый удивительный аромат с названием Miss Dior. По словам дизайнера, каждая женщина, вдыхая этот аромат, должна была почувствовать себя страстной. Именно этот парфюм остался культовым до сих пор.

Известный дизайне Андре Тан на своей странице в инстаграме также рассказал о любимых цветах Кристиана Диора. По его словам, любимыми цветами самого кутюрье были серый и розовый. Считая их самыми элегантными и женственными, кутюрье отличал малейшие оттенки этих цветов и давал каждому свое название.

Также дизайнер очень любил цветы и вдохновлялся ими, когда создавал свои образы. Значительную часть в его образах играли аксессуары. Широкий пояс на талии, банты, перчатки, элегантные шляпки, большие браслеты, солнцезащитные очки с заостренными верхними углами – стали неотъемлемой частью стиля New Look.

