Ароматы от бренда Dior остаются мечтой миллионов, поскольку духи пахнут настолько женственно, что их просто невозможно обойти стороной и не добавить в парфюмерную коллекцию, пишет 24 Канал со ссылкой на Marie Claire.

На сегодняшний день бренд Dior выпустил более 250 парфюмов, каждый из которых имеет изысканный запах с незабываемой композицией. Среди всех ароматов стоит обратить внимание на несколько самых популярных, запах которых точно должна ощутить на себе каждая женщина.

Какие духи Dior являются самыми лучшими?

Miss Dior

Парфюм имеет четыре версии, но последняя из них – самая изысканная. Создал ее известный парфюмер Фрэнсис Куркдиджан. Аромат Miss Dior является любимым парфюмом актрисы Натали Портман. В нем чувствуются ягоды, которые смешаны с нотами ландыша, пионами, ирисом, розой, бобами тонка, сандаловым деревом и ванилью из Папуа-Новой Гвинеи.



J'adore L'Or

К этому аромату тянутся все, кто хочет пахнуть как богатая парижанка, в коллекции которой есть много сумок Hermes Kelly. Парфюм невероятно изысканный благодаря композиции цветов – апельсина, розы и жасмина. Этот аромат любит Рианна, даже несмотря на то, что запустила собственную коллекцию духов. А еще следует обратить внимание на безупречный флакон, который уже стал культовым.



Dioriviera

В аромате присутствует инжир, который придает коже сладкого и вкусного аромата. Фруктовый оттенок инжира дополняет роза, поэтому запах перенесет всех в желанное лето волшебным запахом.



Dior Sauvage

Этот аромат является мужским, но обойти его вниманием просто невозможно. Это лучший парфюм всех времен, поэтому недаром Джонни Депп является лицом аромата с 2015 года. Среди поклонников этого аромата – Райан Рейнольдс и Дэвид Бекхэм. В аромате присутствует свежесть и древесина, что окутана нотами бергамота, амбервуда и перца.



Издание Woman & Home отметило, что к культовым ароматам еще входит Dior Addict с запахом листьев мандарина. Безупречным остается изысканный парфюм Hypnotic Poison, содержащий в композиции сливу, ваниль, миндаль и кокос. Тройку замыкает розовый аромат Joy, пахнущий розой и жасмином.

