На своєму прикладі Маша Єфросиніна показала, як вдало стилізувати шкіряну спідницю, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм телеведучої.
Як одягнулася Маша Єфросиніна?
На Elle Active Forum Маша Єфросиніна одягнула бездоганну шовкову блузу зеленого кольору, яку поєднала з коричневою спідницею-олівцем на високій посадці та розрізом посередині.
Родзинкою її образу стало не лише поєднання яскравого верху й шкіряного низу, а довершення образу красивим взуттям. Телеведуча одягнула ботфорти на підборах кавового відтінку з квадратним носком. Саме це взуття привертало увагу до її розкішного аутфіту.
Єфросиніна розпустила волосся, вклала його у хвильки, довершила look кількома прикрасами та, як завжди, сяяла перед камерами з бездоганним макіяжем.
Красивий образ Маші Єфросиніної / Скриншот з інстаграму телеведучої
Видання Vogue розповіло, що саме шовкова блуза є абсолютним хітом цього сезону. Такі блузи мають розкішний вигляд та добре поєднуються з будь-яким низом – від спідниць до штанів чи джинсів.
Як виглядали останні модні образи?
Шведська модель Ельза Госк продемонструвала осінній образ з шкіряною курткою та уггами.
Влада Седан на своє 30-річчя продемонструвала стильний образ у білому одязі, вибравши оверсайз сорочку у вертикальні смужки та білосніжні штани палаццо.