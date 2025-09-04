Создавать гармоничные образы можно не только на основе определенных элементов вещей, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана. Чтобы аутфит имел красивый вид, нужно научиться правильно сочетать цвета.

Как сочетать цвета в одежде?

Начните с базы

По словам Андре Тана, базовые цвета сочетаются со всем – это белый, черный, серый, бежевый и деним. Они способны создать основу для любого образа, к которому можно добавить любой яркий элемент. К примеру, к белой рубашке можно добавить черные брюки и зеленую сумку.



Андре Тан назвал трендовые сочетания / Фото из инстаграма дизайнера

Правило трех цветов

Дизайнер отмечает, что в одном образе не должно быть более трех цветов. Одна вещь – базовая, вторая – дополнительная, третья – акцентная. Благодаря такому сочетанию образ может получиться гармоничным. К примеру, черные джинсы можно совместить с серым кардиганом и красной сумкой.



Контраст или монохром

Чтобы создать яркий образ, Андре Тан рекомендует выбирать противоположный цвет. Для создания монохромного аутфита нужно делать ставку на оттенки одного цвета. К примеру, красиво смотрится синий костюм и оранжевая сумка. Для монохрома можно выбрать темно-синюю юбку в сочетании с голубой рубашкой и синей сумкой.



Какой оттенок будет культовым в этом году?