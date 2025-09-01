На нынешней неделе моды цвет заметно проявился: от офисных юбок и спортивных курток до крупных сумок и плиссированных брюк. Также широко представлен в обуви, аксессуарах, макияже и маникюре, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.

Какой оттенок будет в тренде осенью-2025?

Кобальтовый синий – цвет, который впервые привлек внимание в 2016 году благодаря культовому платью Phoebe Philo для Celine, снова возвращается в мир моды. Платье имело строгий силуэт и яркий оттенок, быстро став символом эстетики Tumblr и приобрело культовый статус.

После периода спада популярности кобальтовый синий снова становится трендовым цветом этой осенью.



Кобальтовый синий снова в тренде / Фото Pinterest

Как "звучит" кобальтовый оттенок? Кобальт – яркий темно-синий оттенок с легким фиолетовым подтоном. Названный в честь металла кобальта, который исторически использовался для создания синих пигментов, этот яркий цвет все чаще ассоциируется с силой, стабильностью и спокойствием.



Эксперты по дизайну отмечают, что смелое присутствие кобальта способно усилить яркость разнообразных творений, от модных ансамблей и ювелирных изделий до интерьерного декора.

Но на этот раз цвет стал воплощением нового "звучания" в современной моде. Если в 2010-х годах он ассоциировался с минимализмом и ностальгией, то сейчас олицетворяет уверенность и яркую индивидуальность.



Кобальтовый синий станет главным оттенком осени-2025 / Фото Pinterest

Этот универсальный оттенок может безупречно сочетаться с нейтральными вещами или входить в тотал-луки, создавая ощущение силы и современности в стиле.

Какие принты в моде осенью 2025-го?

В этом осеннем сезоне модный ландшафт отходит от господствующих тенденций минимализма и монохромного дизайна. Этот переход знаменует собой возрождение разнообразных стилей и ярких цветов, подчеркивая новый акцент на смелом самовыражении в одежде.

Модные эксперты ожидают возвращения выразительных принтов, в частности таких фаворитов, как клетка, горошек и мотив зебры.