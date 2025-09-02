Модные осенние цвета сделают любой образ стильным и совершенным, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана. Оттенки имеют значительное влияние на настроение человека, его эмоциональное состояние и даже восприятие окружающими.

Читайте также Он "взорвал" мир моды еще в 2016 году: некогда культовый оттенок снова станет хитом

Трендовые осенние цвета подойдут для женщин любого возраста, поэтому далее расскажем о самых актуальных из них.

Какие цвета одежды будут в тренде осенью?

Инжирный

Оттенок фиолетово-бордового цвета имеет невероятно роскошный вид. Наряд в инжирном оттенке является загадочным, несколько изысканным с намеком на элитарность.

Андре Тан отмечает, что цвет идеально подходит для верхней одежды. Это может быть осеннее пальто, или монохромный образ в виде жакета и брюк. Цвет выглядит дорого и со вкусом, поэтому к образу не нужно будет добавлять лишних деталей.

Персиково-карамельный

По словам дизайнера, этот оттенок является теплым, нежным и хорошо смотрится на вязаных вещах. Цвет является домашним, уютным и хорошо впишется в осеннюю концепцию.

Темно-коричневый

Этот оттенок является отличной альтернативой черному. Шоколадный цвет является глубоким, универсальным и сдержанным. Носить его можно соло или комбинировать с другими цветами. Темно-коричневый хорошо сочетается с бежевым или синим цветом.

Андре Тан советует на осень выбирать шоколадное пальто, брюки, платье или аксессуары. Эти вещи станут практичными для ежедневного ношения.

Глубокий синий

Цвет является довольно элегантным и глубоким. Королевский синий часто носит Кейт Миддлтон или первые леди.

Как выглядят модные цвета осени: смотрите видео

Какие вещи будут в тренде осенью?