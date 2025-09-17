Девушки создали эффектные образы, которые можно легко повторить, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Даже аутфиты с джинсами могут иметь дорогой и элегантный вид, если все правильно застилизовать.
Ниже в подборке показываем несколько образов, которые понравятся многим. Они стильные, интересные и простые в сочетании.
С чем носить джинсы этой осенью?
Джинсы и пальто
Классические джинсы до щиколотки можно носить с лоферами и длинным черным пальто. Для разнообразия образа еще можно добавить бордовые носки.
Рубашка и джинсы
Сочетание рубашки и джинсов всегда выглядело изысканно и непринужденно. Сделать красивый акцент в этом сочетании можно именно на обуви.
Тренч и джинсы
Надевайте белую футболку, джинсы в любимом оттенке и охотно сочетайте с тренчем и обувью на каблуках.
Кроме этих образов, стилизуйте джинсы с бомберами, со стильными короткими тренчами, кожаными куртками и жакетами. Джинсы хорошо сочетаются с лонгсливами, свитерами, худи и любым другим нарядом.
Независимо от того, какого стиля у вас вещи, джинсы являются едва ли не единственной вещью из гардероба, которая способна подойти ко всему – от худи с капюшоном до изысканной блузы с бантом.
Чем заменить джинсы осенью?
- В этом сезоне в моде кожаные, вельветовые и брюки клеш и брюки клеш. Кожаные брюки могут быть в цвете бордо или зеленого оттенка, вельветовые – коричневого или яркого цвета, а брюки клеш подойдут для создания ретро-образов.
- Брюки из различных материалов можно комбинировать с шерстяными свитерами, жакетами или обувью на каблуках для стильного вида.