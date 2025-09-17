Девушки создали эффектные образы, которые можно легко повторить, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Даже аутфиты с джинсами могут иметь дорогой и элегантный вид, если все правильно застилизовать.

Ниже в подборке показываем несколько образов, которые понравятся многим. Они стильные, интересные и простые в сочетании.

С чем носить джинсы этой осенью?

Джинсы и пальто

Классические джинсы до щиколотки можно носить с лоферами и длинным черным пальто. Для разнообразия образа еще можно добавить бордовые носки.

Рубашка и джинсы

Сочетание рубашки и джинсов всегда выглядело изысканно и непринужденно. Сделать красивый акцент в этом сочетании можно именно на обуви.

Тренч и джинсы

Надевайте белую футболку, джинсы в любимом оттенке и охотно сочетайте с тренчем и обувью на каблуках.

Кроме этих образов, стилизуйте джинсы с бомберами, со стильными короткими тренчами, кожаными куртками и жакетами. Джинсы хорошо сочетаются с лонгсливами, свитерами, худи и любым другим нарядом.

Независимо от того, какого стиля у вас вещи, джинсы являются едва ли не единственной вещью из гардероба, которая способна подойти ко всему – от худи с капюшоном до изысканной блузы с бантом.

Чем заменить джинсы осенью?