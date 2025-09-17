Дівчата створили ефектні образи, які можна легко повторити, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Навіть аутфіти з джинсами можуть мати дорогий та елегантний вигляд, якщо все правильно застилізувати.

Нижче у добірці показуємо кілька образів, які сподобаються багатьом. Вони стильні, цікаві та прості у поєднанні.

З чим носити джинси цієї осені?

Джинси та пальто

Класичні джинси до щиколотки можна носити з лоферами та довгим чорним пальто. Для урізноманітнення образу ще можна додати бордові шкарпетки.

Сорочка і джинси

Поєднання сорочки та джинсів завжди виглядало вишукано та невимушено. Зробити красивий акцент в цьому поєднанні можна саме на взутті.

Тренч і джинси

Одягайте білу футболку, джинси в улюбленому відтінку та залюбки поєднуйте з тренчем та взуттям на підборах.

Окрім цих образів, стилізуйте джинси з бомберами, зі стильними короткими тренчами, шкіряними куртками та жакетами. Джинси добре поєднуються з лонгслівами, светрами, худі та будь-яким іншим вбранням.

Незалежно від того, якого стилю у вас речі, джинси є чи не єдиною річчю з гардероба, яка здатна підійти до всього – від худі з капюшоном до вишуканої блузи з бантом.

Чим замінити джинси восени?