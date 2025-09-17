Фахівці віднайшли найкращі моделі суконь на осінь, серед яких ви точно знайдете свій найкращий варіант, який підійде для денного виходу чи вечірнього побачення, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

Читайте також Чим замінити джинси восени: 3 пари трендових штанів, які варті уваги

Які сукні в моді восени?

Атласна сукня з мереживом

Мереживо зайняло особливе місце в моді, оскільки такі плаття мають неймовірний вигляд. Сукня вже сама по собі розкішна, тому її варто лише доповнити лише стильним взуттям.

В’язана сукня

В осінню пору в’язана сукня стає бажаною в гардеробі жінки. Стилісти рекомендують робити ставку на класичні крої та кольори.

Шкіряна сукня

Цього року в моді сукні з екошкіри в довжині міні. Вони гарно поєднуються з чоботами та лонгслівами, якщо плаття має вигляд сарафана.

Картате плаття

Принт в клітинку цього сезону є неабияк популярним. Сукні з цим візерунком є одними з провідних трендів, тому рекомендуємо вже придивлятися до цікавих фасонів у магазинах.

Драпірована модель

Вже кілька сезонів драпірована сукня не виходить з моди. Моделі ідеально моделюють фігуру, підкреслюють талію та приховують недоліки.

Як стильно одягнутися восени?