Фахівці віднайшли найкращі моделі суконь на осінь, серед яких ви точно знайдете свій найкращий варіант, який підійде для денного виходу чи вечірнього побачення, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.
Які сукні в моді восени?
Атласна сукня з мереживом
Мереживо зайняло особливе місце в моді, оскільки такі плаття мають неймовірний вигляд. Сукня вже сама по собі розкішна, тому її варто лише доповнити лише стильним взуттям.
В’язана сукня
В осінню пору в’язана сукня стає бажаною в гардеробі жінки. Стилісти рекомендують робити ставку на класичні крої та кольори.
Шкіряна сукня
Цього року в моді сукні з екошкіри в довжині міні. Вони гарно поєднуються з чоботами та лонгслівами, якщо плаття має вигляд сарафана.
Картате плаття
Принт в клітинку цього сезону є неабияк популярним. Сукні з цим візерунком є одними з провідних трендів, тому рекомендуємо вже придивлятися до цікавих фасонів у магазинах.
Драпірована модель
Вже кілька сезонів драпірована сукня не виходить з моди. Моделі ідеально моделюють фігуру, підкреслюють талію та приховують недоліки.
Як стильно одягнутися восени?
- Цієї осені стильно виглядатимуть шорти в поєднанні зі светром. Такий аутфіт буде мати красивий та затишний вигляд.
- Також красивий вигляд має жакет з сукнею, джинсами, штанами чи спідницями, а також підходить під будь-яке взуття.