Специалисты нашли лучшие модели платьев на осень, среди которых вы точно найдете свой лучший вариант, который подойдет для дневного выхода или вечернего свидания, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.

Какие платья в моде осенью?

Атласное платье с кружевом

Кружево заняло особое место в моде, поскольку такие платья выглядят невероятно красиво. Платье уже само по себе роскошное, поэтому его стоит только дополнить только стильной обувью.

Вязаное платье

В осеннюю пору вязаное платье становится желанным в гардеробе женщины. Стилисты рекомендуют делать ставку на классические крои и цвета.

Кожаное платье из кожи

В этом году в моде платья из экокожи в длине мини. Они хорошо сочетаются с сапогами и лонгсливами, если платье имеет вид сарафана.

Клетчатое платье

Принт в клетку в этом сезоне является изрядно популярным. Платья с этим узором являются одними из ведущих трендов, поэтому рекомендуем уже присматриваться к интересным фасонам в магазинах.

Драпированная модель

Уже несколько сезонов драпированное платье не выходит из моды. Модели идеально моделируют фигуру, подчеркивают талию и скрывают недостатки.

Как стильно одеться осенью?