Серед найбільш обговорюваних елементів – стильні образи, зокрема, взуття героїні Гетевей. Очевидно, взуття її героїні стане натхненням у колекціях сезону осінь-зима 2025/2026, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Яке стильне взуття показала у фільмі Гетевей?

Босоніжки на платформі в стилі бохо

Енді продемонструвала яскравий ансамбль з довгою яскравою сукнею від Габріели Герст, доповненою босоніжками на дерев'яній платформі від Chloé. Взуття на ремінцях, натхненне 70-ми, здається, створено спеціально для неквапливих прогулянок містом у сонячні дні.



Чорні ботильйони

У яскравому модному образі акторка продемонструвала і строгий костюм зі смугастою жилеткою, білою спинкою та прямими штанами від Jean Paul Gaultier. Завершили образ класичні чорні ботильйони від Saint Laurent.



Білі гостроносі туфлі

У білосніжному тотал-луку від Phoebe Philo та Nili Lotan головну роль грають сатинові гостроносі туфлі Prada. Це розкішне взуття покращує загальний вигляд, демонструючи, що простота все ще може випромінювати елегантність.

Ці туфлі – незамінні для шанувальників мінімалізму, адже вони чудово доповнюють широкі штани, строгі костюми та пальта прямого крою.



Чоботи зі зміїним принтом

Несподіваний поворот – джинси з лацканами, синій светр і бежевий піджак Ralph Lauren, доповнений шарфом і стильною сумкою з бахромою Valentino. Завершують образ високі чоботи з яскравим зміїним візерунком.



У 2025-му популярний колись леопардовий принт втрачає свою новизну, поступаючись місцем зміїному принтові як новій модній альтернативі. Цей сміливий візерунок легко інтегрується в офісний дрес-код, особливо в поєднанні з джинсовим і стриманим верхнім одягом.

Які чоботи в тренді у 2025 році?