Среди самых обсуждаемых элементов – стильные образы, в частности, обувь героини Хэтэуэй. Очевидно, обувь ее героини станет вдохновением в коллекциях сезона осень-зима 2025/2026, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Какую стильную обувь показала в фильме Хэтэуэй?

Босоножки на платформе в стиле бохо

Энди продемонстрировала яркий ансамбль с длинным ярким платьем от Габриэлы Херст, дополненным босоножками на деревянной платформе от Chloé. Обувь на ремешках, вдохновленная 70-ми, кажется, создана специально для неторопливых прогулок по городу в солнечные дни.



Энн Хэтэуэй в стильных босоножках / Фото Vogue

Черные ботильоны

В ярком модном образе актриса продемонстрировала и строгий костюм с полосатой жилеткой, белой спинкой и прямыми брюками от Jean Paul Gaultier. Завершили образ классические черные ботильоны от Saint Laurent.



Энн Хэтэуэй в черных ботильонах / Фото Vogue

Белые остроносые туфли

В белоснежном тотал-луке от Phoebe Philo и Nili Lotan главную роль играют сатиновые остроносые туфли Prada. Эта роскошная обувь улучшает общий вид, демонстрируя, что простота все еще может излучать элегантность.

Эти туфли – незаменимы для поклонников минимализма, ведь они прекрасно дополняют широкие брюки, строгие костюмы и пальто прямого кроя.



Образ Хэтэуэй в белом цвете / Фото Vogue

Сапоги со змеиным принтом

Неожиданный поворот – джинсы с лацканами, синий свитер и бежевый пиджак Ralph Lauren, дополнен шарфом и стильной сумкой с бахромой Valentino. Завершают образ высокие сапоги с ярким змеиным узором.



Сапоги со змеиным принтом на Энн Хэтэуэй / Фото Vogue

В 2025-м популярный когда-то леопардовый принт теряет свою новизну, уступая место змеиному принту как новой модной альтернативе. Этот смелый узор легко интегрируется в офисный дресс-код, особенно в сочетании с джинсовой и сдержанной верхней одеждой.

