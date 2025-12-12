Голлівудська знаменитість демонструє не лише розкішні світлини зі світських заходів, але й кадри реального життя, презентуючи фанатам свої повсякденні виходи, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Демі Мур.

Як стильно одягнутися 60-річним жінкам?

Демі Мур 63 роки, але своїми образами вона здатна дати фору навіть молодим жінкам. Акторка вже тривалий час співпрацює із зірковим стилістом, який вчить її ефектним стилізаціям.

На червоні доріжки знаменитість любить обирати довгі сукні, які підкреслюють її талію, а на різні події, куди її запрошують – одягає жакети й штани. Чомусь жінки після 60 років бояться проявляти себе, проте Демі Мур на власному прикладі показує, як можна розкішно виглядати навіть у старшому віці.

На одну з подій акторка вирішила створити монохромний образ, який завжди виглядає дорого. Вона одягнула сіру блузку з рюшами, поєднавши її зі штанами палаццо. Наверх Демі одягнула жакет й довершила аутфіт взуттям на підборах та аксесуарами – чорним шкіряним поясом на штанах та окулярами з чорною оправою.

Як завжди, знаменитість розпустила своє довге волосся, яке додає їй неабиякої вишуканості. Повторити образ за Демі Мур досить просто. Потрібно лише поєднати сорочку, штани й жакет в одному відтінку.



Щоб мати ніжний вигляд, жінкам після 50 років рекомендується використовувати кремові або кремово-пудрові тіні для очей, щоб уникнути осипання і підкреслити природну красу, пише Vogue. Важливо обирати світлі, матові нюдові відтінки, такі як слонова кістка чи мокко, та уникати металізованих і яскравих кольорів, які можуть зістарити шкіру.

Які ще є цікаві поради?