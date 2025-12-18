Дивіться добірку найяскравіших образів першої леді України від 24 Каналу. У центрі уваги – трендові кольори, чорна вуаль і традиційна полтавська вишиванка.
Якими були образи Зеленської у 2025 році?
- Повсякденний образ зі светром
На початку лютого перша леді відвідала Чернігівщину, що постійно потерпає від ворожих обстрілів. Під час поїздки громадам передали карети швидкої допомоги та гаджети для онлайн-навчання школярів.
Для робочого візиту Олена Зеленська обрала дещо незвичний для себе повсякденний образ: темні широкі штани-палаццо та об'ємний коричневий светр. Окрім того, на ній вже не вперше помітили золоті сережки від українського бренду Gunia Project.
Поїздка Зеленської на Чернігівщину: дивіться фото
- Класичний костюм сливового кольору
Уже 17 лютого дружина українського президента вирушила з ним до ОАЕ, де відвідала провідні реабілітаційні центри Абу-Дабі.
Цього разу Олена Зеленська здивувала вибором трендового у 2025 році кольору – сливового. Акцентом костюма класичного крою став чорний пасок, а вушка прикрашали золоті сережки.
Робочий візит до ОАЕ: дивіться фото
- Традиційна полтавська вишиванка
У День вишиванки, 15 травня, Володимир та Олена Зеленські привітали українців зі святом.
У кожному візерунку українських вишиванок – сила роду, традицій, історії,
– написало подружжя.
Перша леді одягнула вишиту білим по білому полтавську сорочку від бренду Etnodim зі спільної колекції з музеєм Івана Гончара. Широкі рукави прикрашає традиційний орнамент: сітка з ромбів, у кожен з яких вписане деревце.
Полтавська вишиванка Зеленської / Фото Олени Зеленської, Etnodim
- Чорна вуаль на аудієнції у Ватикані
Після смерті Папи Франциска новим понтифіком став Лев XIV, інавгурацію якого у травні серед інших світових лідерів відвідав Володимир Зеленський з дружиною. Після урочистої меси глава церкви провів з ними аудієнцію.
Цікаво, що для жінок у такому випадку існує спеціальний дрескод – чорна сукня з довгими рукавами та високим коміром, а також вуаль. Своїм вбранням Олена Зеленська вшанувала традиції Ватикану.
Подружжя Зеленських на аудієнції в Папи Римського / Фото ОП
Цікаво! Привілей з'являтися в білому на папських аудієнціях мають лише декілька жінок у світі. Йдеться про саме католицьких королев і принцес, тоді як навіть королева Сполученого Королівства Єлизавета ІІ зустрічалася з понтифіком у чорному через приналежність до англіканської церкви.
- Український бренд для зустрічі з Меланією Трамп
Під час візиту до США у вересні Олена Зеленська зустрілася з Меланією Трамп і подякувала американській першій леді за підтримку України та увагу до дітей, що страждають від війни.
Дружина Володимира Зеленського обрала український бренд AMG, про що він повідомив на своїй сторінці в інстаграмі. На фото видно структурований жакет-кроп з накладними кишенями білого кольору та чорні штани-палаццо з високою талією. Золоті елементи перегукувалися на поясі та брошці.
Нагадаємо, тоді російські ЗМІ вибухнули фейками. Спершу пропагандисти переконували, що Меланія відмовилася від зустрічі, а потім – нібито зображення української першої леді "прималювали" до світлини замість королеви Йорданії.
Що відомо про інші образи Зеленської?
13 жовтня українська перша леді зустрілась з віцепрезиденткою Єврокомісії Каєю Каллас. Тоді дружина президента обрала класичний сірий костюм, а також сорочку оливкового кольору.
1 грудня разом із чоловіком Олена Зеленська відвідала Єлисейський палац. Для зустрічі з Макронами вона одягнула класичний чорний костюм і білу сорочку.