Смотрите подборку самых ярких образов первой леди Украины от 24 Канала. В центре внимания – трендовые цвета, черная вуаль и традиционная полтавская вышиванка.

Смотрите также Любимые украинские бренды Елены Зеленской: что в гардеробе первой леди Украины

Какими были образы Зеленской в 2025 году?

Повседневный образ со свитером

В начале февраля первая леди посетила Черниговскую область, постоянно страдающую от вражеских обстрелов. Во время поездки общинам передали кареты скорой помощи и гаджеты для онлайн-обучения школьников.

Для рабочего визита Елена Зеленская выбрала несколько необычный для себя повседневный образ: темные широкие брюки-палаццо и объемный коричневый свитер. Кроме того, на ней уже не впервые заметили золотые серьги от украинского бренда Gunia Project.

Поездка Зеленской на Черниговщину: смотрите фото

Классический костюм сливового цвета

Уже 17 февраля жена украинского президента отправилась с ним в ОАЭ, где посетила ведущие реабилитационные центры Абу-Даби.

На этот раз Елена Зеленская удивила выбором трендового в 2025 году цвета – сливового. Акцентом костюма классического кроя стал черный пояс, а ушки украшали золотые серьги.

Рабочий визит в ОАЭ: смотрите фото

Традиционная полтавская вышиванка

В День вышиванки, 15 мая, Владимир и Елена Зеленские поздравили украинцев с праздником.

В каждом узоре украинских вышиванок – сила рода, традиций, истории,

– написали супруги.

Первая леди надела вышитую белым по белому полтавскую рубашку от бренда Etnodim из совместной коллекции с музеем Ивана Гончара. Широкие рукава украшает традиционный орнамент: сетка из ромбов, в каждый из которых вписано деревце.



Полтавская вышиванка Зеленской / Фото Елены Зеленской, Etnodim

Черная вуаль на аудиенции в Ватикане

После смерти Папы Франциска новым понтификом стал Лев XIV, инаугурацию которого в мае среди других мировых лидеров посетил Владимир Зеленский с женой. После торжественной мессы глава церкви провел с ними аудиенцию.

Интересно, что для женщин в таком случае существует специальный дресс-код – черное платье с длинными рукавами и высоким воротником, а также вуаль. Своим нарядом Елена Зеленская почтила традиции Ватикана.



Супруги Зеленских на аудиенции у Папы Римского / Фото ОП

Интересно! Привилегию появляться в белом на папских аудиенциях имеют лишь несколько женщин в мире. Речь идет об именно католических королевах и принцессах, тогда как даже королева Соединенного Королевства Елизавета II встречалась с понтификом в черном из-за принадлежности к англиканской церкви.

Украинский бренд для встречи с Меланией Трамп

Во время визита в США в сентябре Елена Зеленская встретилась с Меланией Трамп и поблагодарила американскую первую леди за поддержку Украины и внимание к детям, страдающим от войны.

Жена Владимира Зеленского выбрала украинский бренд AMG, о чем он сообщил на своей странице в инстаграме. На фото видно структурированный жакет-кроп с накладными карманами белого цвета и черные брюки-палаццо с высокой талией. Золотые элементы перекликались на поясе и броши.

Напомним, тогда российские СМИ взорвались фейками. Сначала пропагандисты убеждали, что Мелания отказалась от встречи, а потом – якобы изображение украинской первой леди "пририсовали" к фотографии вместо королевы Иордании.

Что известно о других образах Зеленской?