Смотрите подборку самых ярких образов первой леди Украины от 24 Канала. В центре внимания – трендовые цвета, черная вуаль и традиционная полтавская вышиванка.
Какими были образы Зеленской в 2025 году?
- Повседневный образ со свитером
В начале февраля первая леди посетила Черниговскую область, постоянно страдающую от вражеских обстрелов. Во время поездки общинам передали кареты скорой помощи и гаджеты для онлайн-обучения школьников.
Для рабочего визита Елена Зеленская выбрала несколько необычный для себя повседневный образ: темные широкие брюки-палаццо и объемный коричневый свитер. Кроме того, на ней уже не впервые заметили золотые серьги от украинского бренда Gunia Project.
- Классический костюм сливового цвета
Уже 17 февраля жена украинского президента отправилась с ним в ОАЭ, где посетила ведущие реабилитационные центры Абу-Даби.
На этот раз Елена Зеленская удивила выбором трендового в 2025 году цвета – сливового. Акцентом костюма классического кроя стал черный пояс, а ушки украшали золотые серьги.
- Традиционная полтавская вышиванка
В День вышиванки, 15 мая, Владимир и Елена Зеленские поздравили украинцев с праздником.
В каждом узоре украинских вышиванок – сила рода, традиций, истории,
– написали супруги.
Первая леди надела вышитую белым по белому полтавскую рубашку от бренда Etnodim из совместной коллекции с музеем Ивана Гончара. Широкие рукава украшает традиционный орнамент: сетка из ромбов, в каждый из которых вписано деревце.
Полтавская вышиванка Зеленской / Фото Елены Зеленской, Etnodim
- Черная вуаль на аудиенции в Ватикане
После смерти Папы Франциска новым понтификом стал Лев XIV, инаугурацию которого в мае среди других мировых лидеров посетил Владимир Зеленский с женой. После торжественной мессы глава церкви провел с ними аудиенцию.
Интересно, что для женщин в таком случае существует специальный дресс-код – черное платье с длинными рукавами и высоким воротником, а также вуаль. Своим нарядом Елена Зеленская почтила традиции Ватикана.
Супруги Зеленских на аудиенции у Папы Римского / Фото ОП
Интересно! Привилегию появляться в белом на папских аудиенциях имеют лишь несколько женщин в мире. Речь идет об именно католических королевах и принцессах, тогда как даже королева Соединенного Королевства Елизавета II встречалась с понтификом в черном из-за принадлежности к англиканской церкви.
- Украинский бренд для встречи с Меланией Трамп
Во время визита в США в сентябре Елена Зеленская встретилась с Меланией Трамп и поблагодарила американскую первую леди за поддержку Украины и внимание к детям, страдающим от войны.
Жена Владимира Зеленского выбрала украинский бренд AMG, о чем он сообщил на своей странице в инстаграме. На фото видно структурированный жакет-кроп с накладными карманами белого цвета и черные брюки-палаццо с высокой талией. Золотые элементы перекликались на поясе и броши.
Напомним, тогда российские СМИ взорвались фейками. Сначала пропагандисты убеждали, что Мелания отказалась от встречи, а потом – якобы изображение украинской первой леди "пририсовали" к фотографии вместо королевы Иордании.
Что известно о других образах Зеленской?
13 октября украинская первая леди встретилась с вице-президентом Еврокомиссии Каей Каллас. Тогда супруга президента выбрала классический серый костюм, а также рубашку оливкового цвета.
1 декабря вместе с мужем Елена Зеленская посетила Елисейский дворец. Для встречи с Макронами она надела классический черный костюм и белую рубашку.