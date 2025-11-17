Маша Єфросиніна любить красиво одягатися, тож часто демонструє вишукані аутфіти, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку знаменитості. Телеведуча створила образ з ніг до голови в одному кольорі, захопивши своїм виглядом багатьох підписників.
Читайте також Демі Мур захопила мережу чарівною сукнею з блузою та галстуком: розкішне фото
Як виглядала Маша Єфросиніна?
Єфросиніна одягнула ефектну блузу бордового відтінку з прозорого матеріалу. Її довершила спідниця, що складалася з двох нашарувань тканин – короткої міні та подовженої міді з прозорої сітки.
Для створення ідеального монохромного образу телеведуча одягнула бордові колготки в тон до блузи зі спідницею, та навіть доповнила образ туфлями у відтінку марсала.
Соковитий ягідний аутфіт Маша доповнила вишуканими сережками, мінімалістичним кольє на шиї та зачіскою з голлівудськими локонами. Образ в одному кольорі завжди виглядає дуже дорого, тож телеведуча на власному прикладі показала, як можна створити дивовижний аутфіт в одних тонах.
Розкішний образ Маші Єфросиніної / Фото з інстаграму телеведучої
Видання Vogue пише, що цього року в моду вриваються блузи з бантом. Вони гарно пасують до спідниць, штанів та джинсів. Радимо обирати для себе блузи з оксамиту, шовку чи прозорого матеріалу. Звичайна блуза з бантом в поєднанні зі спідницею здатна створити феєричний образ.
Як виглядають останні образи зірок?
Іванка Трамп з'явилася на захід у Маямі у мінімалістичному костюмі кольору бургунді з подовженим жакетом і штанами палаццо.
Демі Мур на показі серіалу "Лендмен" у Нью-Йорку одягнула різнокольорову твідову сукню на короткий рукав, яка вдало корегує фігуру.